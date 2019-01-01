英超边缘大咖清洗记：这5位仁兄真不行吗？

刚刚过去的这个夏季转会窗，英超各队清洗了不少边缘球员，但他们的能力真的有这么不堪吗？

英超各队在过往赛季大肆买人，但是一掷千金的效果并不总是那么如意，刚刚结束的转会窗口成为了清洗边缘大咖的集中时间。从姆希塔良到埃尔南德斯，再到贝戈维奇，他们的实力真的是不适合英超，还是另有原因呢？

姆希塔良

2018年1月加盟阿森纳，最近被租借至意甲罗马

2016年7月，姆希塔良从德甲多特蒙德俱乐部以4200万欧元的转会费来到了英格兰，为曼联出场63场比赛中攻入13粒进球。这位亚美尼亚国脚在曼联拿下欧联杯之后，成为了换取桑切斯交易中的筹码。

在温格时期的阿森纳，姆希塔良尚可以算作常规主力。埃梅里上任后，姆希塔良地位反倒严重下滑，如今逐渐被弃用。上赛季，姆希塔良仅为阿森纳出场19次，还因为考虑安全问题，而错过了在阿塞拜疆举行的欧联杯决赛。

本赛季，这位30岁的球员参加了阿森纳4场英超联赛中的3场，其中包括首轮对阵纽卡斯尔首发亮相以及两次替补出场。阿森纳效力期间，姆希塔良共获得59次出场机会，取得9粒进球。

埃尔南德斯

2017年7月从勒沃库森加盟西汉姆联，最近转会西甲塞维利亚

两届英超联赛冠军得主、“小豌豆”埃尔南德斯作为西汉姆联前任主教练比利奇8000万英镑引援计划的一部分而来到伦敦奥林匹克体育场。西汉姆联效力期间，这位31岁的墨西哥国脚经历了三位主教练（比利奇、莫耶斯和佩莱格里尼），累计出场63次。

55场英超比赛中打进16粒进球，这样的进球率对于一名前锋来说并不高效。但要注意，这55次出场中只有31次是首发出场。离开球队时，埃尔南德斯与西汉姆联的合同还有一年才到期，但是俱乐部已花重金与签约新援，而新援加入显然会让埃尔南德斯失去主力位置。

达米安

2015年7月加盟曼联，最近低价转会至意甲帕尔马

2015年7月，达米安完成意大利国家队首秀之后承载着万众期待来到曼联。然而，达米安在老特拉福德经历了一段困难时期。在曼联多次夺冠之旅中，达米安不仅不是主力球员，还鲜有上场机会。

这位29岁的球员在曼联四年多的时间里总共获得72次上场机会，而在2018-19赛季的英超只获得四场首发。意大利人与曼联的合同原本计划于2020年到期，提前离开似乎是他最好的选择。

略伦特

2017年8月加盟热刺，最近自由身转会那不勒斯

西班牙前锋略伦特2016/17赛季作为主力前锋帮助斯旺西保级成功之后加入了托特纳姆热刺。这位前尤文图斯球员在与热刺签订转会合同之初是作为哈里凯恩的备选，而他也确实为热刺的锋线搭配提供了更多选择。但由于凯恩的状态一直出色而稳定，略伦特没有获得更多出场机会。

上赛季欧冠1/4决赛次回合热刺对阵曼城的关键战役中，略伦特的进球帮助球队最终淘汰了曼城。两年的伦敦岁月，略伦特只完成了13粒进球，但他66次出场中多达45次都是替补亮相。

贝戈维奇

2017年5月转会伯恩茅斯，最近租借加盟阿塞拜疆卡拉巴克队

2017年，贝戈维奇以1000万英镑的转会费从切尔西加盟伯恩茅斯，首个赛季零封对手5场。但在今年一月份之后，贝戈维奇丢掉了主力位置，只参加过两场正式比赛。

本赛季，贝戈维奇还没有为伯恩茅斯有过出场，竟然沦为球队第4顺位的门将。无奈之下，32岁的贝戈维奇只好远赴阿塞拜疆继续职业生涯。