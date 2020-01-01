英超没有报价桑乔 多特不保证桑乔会否留下

英格兰边锋吸引了英超俱乐部的兴趣，并且很可能在夏天离开这支有望争夺德甲冠军的球队。

多特蒙德体育主管迈克尔·佐尔克坚持说，没有任何俱乐部与桑乔有过接触，但是他不能保证夏天的时候桑乔是否会留下。

桑乔在2019- 2020赛季的德甲联赛中表现出色，他最近的一次进球是在5-0战胜柏林联盟的比赛中，这一记录意味着他成为了第一个在20岁生日之前在德甲联赛中打进25球的球员。

其他球队

这位英格兰国脚在12月17日3-3战平莱比锡的比赛中攻入进球，打破了霍斯特·科佩尔斯的记录，成为德国顶级联赛中最年轻的打进22球的球员。

事实上，他在德国和加雷斯·索斯盖特的三狮军团的影响力已经让英超俱乐部不可避免地注意到他，因为他们也在寻找欧洲最聪明的年轻天才之一。

够力足球最近披露，曼联很想把这名19岁的球员带到老特拉福德，尽管切尔西很有信心在谈判中占据上风，蓝军已经准备好打破他们的转会记录来签下他。

利物浦是另一个与这名前曼城年轻球员联系在一起的俱乐部，但是佐尔克坚持没有任何关于这名多特蒙德边锋的报价。

他告诉《体育画报》:“事实上，到目前为止还没有其他俱乐部联系过我们。”

“我今天不能确定地回答(桑乔是否会在夏天之后留在多特蒙德)。我能确定的是他和我们在一起很舒服。否则，他就无法一周又一周地进行如此高水平的表现。”

“他是一个奇迹，现在正在创造顶级的表现。他很少在球场上休息，帮助球队防守。他工作很努力，我很尊重他。”

桑乔和他的队友们在周二晚上的德国杯第三轮比赛中意外地被云达不莱梅击败，尽管哈兰德继续着他非凡的得分能力，他在四场比赛中进了八球。

法夫尔的球队接下来将把注意力转回到德甲的比赛上，他们将在周六在巴耶里纳面对勒沃库森——目标是缩小与联赛领头羊拜仁慕尼黑的差距。