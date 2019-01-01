英超最差开局 索肖：我还是有很多的信心

教练对俱乐部30年来最糟糕的赛季开局进行了反省，同时补充说比赛结果和表现并不一致。

索尔斯克亚说他有很多理由保持自信，尽管曼联本赛季的开局很糟糕。

曼联周一在主场1-1战平对手阿森纳，使得红魔在2019-20赛季的7场比赛中只赢了2场，得到9分。

麦克托米内在上半场的远射被奥巴梅扬在比赛近60分钟的进球所抵消。曼联目前落后榜首球队12分。

曼联自联赛首周击败切尔西后，在过去的六场联赛中只赢过一场，但是主教练索尔斯克亚告诉记者：“有很多事情给了我很多的信心。”

“我们可以谈论表现，但重要的是结果。你可以谈论结果，我可以谈论7次良好表现中的6次。”

“我们知道，西汉姆联低于标准杆(0-2输掉比赛)，但并没有你们想象的那么糟糕。”

索尔斯克亚在老特拉福德的这场比赛中没有马夏尔和万比萨卡，他补充说：“我们在下半场开始的时候没有足够快的摆脱防守。”

“我感觉阿森纳在进球之前更积极主动。我觉得我们可以在最后取得一个进球，我们把球员派的更靠前。”

“作为一名球员，我曾经遇到过这样的情况，当你认为你可以从一场比赛中得到更多，但我们会从中吸取教训。”

曼联在有争议的情况下输给了阿森纳，在第58分钟VAR给了奥巴梅杨扳平比分的机会。

奥巴梅扬被助理裁判示意越位，但他冷静地接应萨卡的传球，将球传给曼联门将德赫亚。

但是加蓬国脚必须等待瓦尔来否决边裁的决定，回放清楚地显示出在阿克赛尔·图安则贝把球传出去后，哈利·马奎尔正在让奥巴梅杨在边线上踢球。

“阿什利(扬)当然会举起手来，”索尔斯克亚说。他直直地看着边裁，原本可能会帮助大卫(德赫亚)，但这不是安慰。这对他们来说是个完美的进球，边裁可能应该把旗子放下来。”