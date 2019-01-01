英超时代以来对阵阿森纳最差的曼联团队吗？

弗格森爵士在对阵枪手的比赛中曾选择了几支临时组建的球队，并最终取得了胜利——但是索尔斯克亚的球队却没有这样的信心。

曼联将在周一迎战阿森纳，这可能是他们在英超时代对阵枪手时所将要派出的最糟糕阵容。

自从“现代”足球诞生以来，曼联已经成功地击败了他们的老对手，即使他们的球队看上去已经完全被淘汰了，或者远远落后于他们——或者两者兼而有之。

特别是在弗格森爵士治下，缺少关键球员并不一定是通往胜利之路的障碍。在2011年足总杯对阵阿森纳的比赛中，苏格兰人选择了一支非常奇特的球队。

范德萨出任首发门将，布朗、斯马林、维迪奇和埃弗拉四人组成后防线，法比奥、拉斐尔、奥谢和吉布森在中场，鲁尼和埃尔南德斯搭档前锋。

法比奥和鲁尼的进球帮助曼联2比0轻松战胜了温格的阿森纳。

弗格森挑选了7名后卫，其中3名被放在中场，这并没有什么不适应;每个球员都带着必胜的信念，不管阵容的临时性如何。

经过15年的对抗，弗格森找到了阿森纳的要害。当然，温格在那个阶段已经使阿森纳在任何情况下都是绝对可以被击败的。

这位法国人把自己的信仰提炼成最纯粹的形式，组成了一支缺乏身体对抗和充满精神弱点的队伍。那可能是一支相当糟糕的曼联，但对枪手来说他们仍然太强大了。

这是弗格森精神控制的一个证明，他后期所派出的任何阵容都相信他们自己可以击败几乎所有国内对手。

相反，在经历了数年的管理层变动和不同的引援方式之后，任何国内对手现在都相信他们能够击败索尔斯克亚的球队。

曼联由于糟糕的姻缘、伤病和奇差的状态而变得虚弱，他们可能在周一晚上迎来一个特别不平衡的阵容选择。

德赫亚在2017年酋长球场对阵阿森纳的比赛中发挥了核心作用，那场比赛是一场残酷的、彻底的胜利。

他已经签下了一份续约合同，但也许只是因为他承认皇马近期不会为他操作转会。由于易受非受迫性失误的影响，也无法在身体上掌控他的区域，曼联现在的问题始于门线。

在他身前，林德洛夫在面对高空球时表现出一种挣扎的倾向，阿什利·杨又一次因卢克·肖的另一个健康问题上阵。

然而，在前面的6位球员中，问题更是变得几乎难以解决。

博格巴在周中对阵罗奇代尔的比赛中回到了首发阵容，但是在脚踝伤势加重后，他能否出战阿森纳还存在疑问。

如果这位世界杯冠军未能及时恢复，那么马蒂奇和麦克托米内都有可能首发。与此同时，弗雷德在一年多的时间里还没有给俱乐部留下深刻的印象，所以曼联没有购买一名中场球员来充分激发博格巴的天赋，也没有注入更多的能量，这是令人震惊的。

曼联在缺少卢卡库和桑切斯之后，在锋线实力就变得更弱了。

拉什福德将因伤错过阿森纳的比赛，他一直对自己作为中锋的能力充满信心，但他一直在难以证明自己适合这个角色。

他的处子赛季充满了技术天赋和与生俱来的射门能力，其中包括在他的第一次英超首发以3比2击败阿森纳的比赛中梅开二度，那是仅仅在他首次代表一线队出场的三天之后，而他现在似乎需要重新学习一些基础知识。

马夏尔是一个更好的选择，但他的健康和贡献也不能有所保证。

卢卡库和桑切斯被正确地踢出了大门，但可笑的是曼联可能不得不给格林伍德一个机会来领导进攻，而不是因为他的天赋。

令人吃惊的是，曼联在对阵阿森纳的比赛中，最困难的不是中路，而是边路。

本赛季到目前为止，丹尼尔·詹姆斯无疑是老特拉福德球场上的一颗耀眼的新星，但是随着马塔和林加德出现在边路，球队明显缺乏终结能力。

温格在阿森纳的影响力是如此之大，以至于他的DNA仍然深嵌在酋长球场，新教练埃梅里在枪手古怪的表现方面几乎没有作出改变，所以如果曼联再次获胜也就不足为奇了。

然而，现在老特拉福德的情况是如此的绝望，索尔斯克亚很可能会遭遇更多的尴尬。

如果发生这种情况，挪威人可能会失去他的球员和球迷的支持，他们只需要在周一晚上看看球队名单就能完全理解曼联现在是多么可怜。