英超新标杆 瓜迪奥拉：我们设定了英超夺冠的标准

瓜迪奥拉将曼城的强势比作体育巨星博尔特和老虎伍兹。

曼城在被利物浦逼到如此高的水平后，仍然保持着联赛积分榜的领先地位。

曼城主帅瓜迪奥拉表示：“你知道，当尤塞恩•博尔特打破100米纪录时，这就是其他人都必须达到的标准。就像高尔夫球界的杰克·尼克劳斯和泰格·伍兹一样，情况也是如此。我们上个赛季设定的标准，你现在必须接近100分。以前90分就够了。”

如果曼城在剩下的三场比赛中获胜的话，他们的战绩将只比去年少两分。克洛普和瓜迪奥拉都表示，无论谁获得第二名都不会失败，因为他们都积累了很多积分。

瓜迪奥拉补充说：“我们帮助利物浦实现了这个目标，利物浦也帮助我们继续前进，所以感谢利物浦，我们才有竞争力。利物浦也知道，要想赢得冠军，你必须拿下很多分。我们互相促进，因为我们知道其他人都在同一水平线上。找出我们能做些什么来赢得比赛，更加努力地工作，尊重对手，试着改进我们这个赛季的表现。这是我唯一知道的方法。这么多的冠军头衔不会改变我对这个赛季的看法。”

瓜迪奥拉赞扬了他的球员们的精神状态，他们中的一些人在欧冠被热刺击败后感到沮丧。据他们的主帅说，三天后他们击败了热刺，显示出了强大的品质。他在WhatsApp上看到他的球员们想要拼命反击的决心。

曼城主帅将在周日再次缺少德布劳内，而在周三战胜曼联的比赛中受伤的费尔南迪尼奥和京多安正在努力恢复健康。

瓜迪奥拉说：“没有所有的球员，我们无法做到这一点。对糟糕时刻的反应是最重要的细节。我们没有一个人打进60球，每个人都参与其中。我们在定位球上得分不多，因为我们是一支小个子球队。”

曼城在所有比赛中打进157粒进球，创造了顶级联赛的记录，超过了5年前曼努埃尔·佩莱格里尼治下的156粒进球。瓜迪奥拉说：“我很高兴前两名都是曼城。这意味着我们专注于踢有观赏性的比赛。”