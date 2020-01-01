英超新常态：口罩、球迷镜头与被横幅覆盖的看台

在因疫情暂停100天后，足球回到了英格兰，但曼城3-0击败阿森纳的比赛与以往截然不同。

曼城轻松击败了阿森纳，凯文·德布劳内在中场主宰了这场比赛，电视评论员们在争论最新的技术。周三晚上，英格兰足球又回来了。

但这与阿提哈德球场的正常夜晚相去甚远。英超联赛因冠状病毒而暂停了100天，如今病毒仍在英国、欧洲和世界其他地区造成破坏。

能容纳5.5万人的阿提哈德体育场只有大约300名接受体温检查的媒体人员、俱乐部工作人员和安保人员被允许进入，他们确保了严格的安全措施，如戴口罩和保持社交距离，并始终遵守。

其他球队

超过四分之三的球场被巨大的旗帜覆盖，球迷被迫远离。教练席后面的座位——通常是球场上最贵的座位——这次被两队的替补队员占据了，这些替补队员通过社交距离措施进行了分隔。

曼城尽了最大的努力来确保球迷们不被排除在外。在每一组门柱的旁边放置着壮观的巨型屏幕，向球迷直播比赛，通过广播系统热情洋溢地宣布进球，就像每一个比赛日一样。

赛后，瓜迪奥拉在一场线上新闻发布会上承认：“这太奇怪了，我们想念观众。在没有球迷的情况下比赛是很奇怪的，我们现在必须这样做，政府说我们必须这样做，但是我们必须小心，我们不能放松。”

“我们每周接受两次测试，使用口罩保持社交距离，我们尽一切努力来保护自己。”

球迷们对不得入场意见不一，但他们听从了政府的警告，在重新开放时远离球场。

通往伊蒂哈德球场的道路异常安静，没有了平时球迷赛前的喧闹声。球场对面的薯条店很安静，当地充满活力的酒吧仍然关闭。球场周围唯一的交通是球员车队的护送，然后球星们慢慢地走进去，没有人群和小球迷的击掌，这已经成为他们惯常的问候。

在比赛开始前的一分钟里，为新冠肺炎的受害者默哀一分钟，同时球员的球衣上也饰有蓝色的心形标志，以表达对NHS的敬意，这提醒人们过去三个月里发生了多么大的变化。

球衣背面的名字也被替换为“Black Lives Matter”，所有球员在开球前都跪了下来，以纪念上个月在美国去世的乔治·弗洛伊德。

在球场上，曼城在上半场中段就恢复了他们一贯的节奏，他们的战术在过去三年里是如此的完善，即使是3个月的休息也不能让他们太长时间地停滞不前。

“开始的10分钟，我们已经习惯了比赛的气氛。”率先进球的斯特林说：“我们以为会很奇怪。”

早前的扎卡和马里的受伤，以及路易斯的灾难性替补出场，都对阿森纳不利。巴西人的失误导致了斯特林的进球，他对马赫雷斯的犯规导致了红点套餐，德布劳内主罚命中。在阿圭罗击中门柱后，菲尔·福登再进一球。

比赛结束很久后，天空体育的评论员才在边线附近撑起雨伞准备进行赛后复盘，而这通常是在球场的一间工作室里进行的。

随着比赛的进行，瓜迪奥拉不断提高他对球员的要求，并定期与新助理教练胡安马·利略交谈。阿尔特塔一直在努力提醒他的年轻球员，当他们的注意力不集中时，要让他们保持清醒。门迪在伤停补时阶段的一个失误让失望的教练对他进行了严厉的斥责。

对曼城来说，这是一次相对简单的回归，尽管后来埃里克·加西亚和埃德森发生了可怕的碰撞，导致这位年轻的西班牙后卫接受了长时间的治疗。体能教练布埃纳文图拉迅速指示球员们在等待比赛恢复的过程中保持移动，以避免瓜迪奥拉在如此快速的恢复后担心的肌肉损伤。

曼城不能因为8月的欧冠重启而承受太多的压力，但在那之前，他们将面对40天内至少11场比赛的繁忙日程。

在欧洲取得成功仍然是曼城本赛季最大的期望，到他们与皇家马德里的第二回合比赛时，他们将有足够的时间来适应足球的新常态。