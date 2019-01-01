英超揭幕在即 埃梅里：佩佩拉卡泽特无法首发

枪手球迷可能要等等才能在首发阵容中看到创俱乐部纪录的新援，西班牙主帅暗示他的身体状况不适合首发。

埃梅里暗示阿森纳新签下的佩佩以及前锋拉卡泽特不太可能在周日对纽卡斯尔的比赛中首发。

阿森纳打破了他们的转会记录，从里尔购买了科特迪瓦国脚佩佩，据报道花费了7200万英镑(8700万美元)在这名边锋身上。

佩佩吸引了很多欧洲顶级俱乐部的极大兴趣，巴黎圣日耳曼、拜仁慕尼黑、那不勒斯和利物浦都在密切关注着他。

阿森纳做出了引援这一决定，球员因此加入了枪手令人兴奋的进攻线，尽管球迷们可能要等上一两个星期才能看到他出现在首发阵容中，而同时拉卡泽特正在与脚踝的伤势作斗争。

埃梅里在赛前新闻发布会上对记者说：“我们在季前赛中踢得越来越好。我们将在周日开始比赛，只有我非常、非常确信的球员100%(健康)才会首发上场。”

“对一些球员来说，我们不可能取得这样的成绩，因为他们来得晚，他在一次受伤后就开始和我们一起训练。以拉卡泽特为例，他昨天(星期四)开始和我们一起训练。

“对于周日，我现在不知道拉卡泽特是否合适，明天(周六)我们会再检查。”

“佩佩也一样，他和我们一起训练了一周。渐渐地，我想让他们与队友、教练和我们在一起时感觉良好。”

“这和他在里尔的训练方式不同。我想让他在最好状态下和我们一起上演处子秀。或许可以是周日，(周六)我会再决定。”

枪手上赛季在英超联赛中排名第五，因此错过了冠军联赛的席位。

埃梅里在2019- 2020赛季前加强了他的阵容，引进了佩佩、蒂尔尼、路易斯和马蒂内利，并租借了塞巴洛斯。

法国后卫威廉·萨利巴也与阿森纳签约，但他被租借回圣埃蒂内一年，以继续他的发展。

与此同时，像亚历克斯·伊沃比、亚伦·拉姆塞、洛朗·科斯切尔尼和埃迪·恩克蒂亚这样的球员都已经离开了，埃梅里预计在8月底欧洲转会窗口关闭之前还会有一到两名球员离开。