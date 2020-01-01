英超大陆转播商确定 腾讯体育千万美元拿下新赛季转播权

在第一轮无平台直播后，英超官方宣布与腾讯体育达成了啊2020-21赛季的大陆独家转播权。

英超官方宣布与新的平台达成了有关2020-21赛季大陆地区独家转播协议，腾讯集团旗下的腾讯体育将成为新的转播平台，全程转播英超2020-21赛季剩余全部场次比赛。

9月初，由于新冠疫情使英超联赛停摆3个月，英超与PP体育在版权费用上发生了分歧，于9月3日正式解除了此前达成的3年转播协议。

PP体育也在自己的声明中解释了有关PPTV拖欠了首年1.6亿英镑的版权费达半年之久的原因，自己实际上早已依照协议向英超联赛超额预付了版权周期费用。

其他球队

由于没有签订新的转播商，中国球迷也因此错过了2020-21赛季英超联赛第一轮的比赛，球迷只能通过多个盗播平台进行观赛。

根据媒体的报道，英超本赛季的转播费用较之前相比出现了大幅下降，腾讯体育以仅仅1000万欧元的价格就拿下了英超转播权。

2017年，PP体育以三年5.64亿英镑的价格与英超联盟达成了2019-2022年三个赛季的独家转播权，而这一价格是此前新英体育在中国大陆版权的12倍。由于没有进行分销，会员与广告也没有达到预期，外界都认为PP体育溢价拿下版权可以说是一大商业失误。

而在疫情的影响下，双方仅仅合作了一年，就提前终止了合约。

英超官方声明如下：英超联赛与腾讯体育在中国建立新的合作关系

在今天的英超股东大会上，各方代表一致同意与中国领先的数字体育媒体平台——腾讯体育达成合作协议，腾讯体育将在2020/21赛季剩余的时间里为中国球迷带来英超比赛直播。

从9月19日本周六起，中国的英超球迷能够观看剩余的372场英超比赛，并通过腾讯的数字媒体平台关注所支持俱乐部以及球员的最新动态和新闻——包括微信、腾讯网、腾讯视频、企鹅体育、腾讯新闻APP、腾讯体育APP和看点。

腾讯将向中国数百万的英超球迷免费转播超过半数的比赛，其余比赛将通过腾讯体育的会员服务来提供。

通过合作，英超联赛将在腾讯企鹅体育平台上登陆一个新的官方频道，球迷们每天都可以在该平台上关注英超比赛、俱乐部和球员的视频和专题报道。

此外，英超各俱乐部将有机会在自己的中文社交媒体平台实时分享比赛期间的短视频片段，以便更直接与中国球迷互动，加强与腾讯的合作关系。这将是全球范围内首次提供该项权益。

英超联赛首席执行官理查德·马斯特斯：“我们很高兴和腾讯达成合作协议，这确保了我们在中国的球迷们能够继续享受这个赛季英超联赛所带来的精彩。

英超联赛以及我们的俱乐部在中国有着非常深厚的球迷基础，我们期待着与腾讯合作，以新的方式在新赛季与球迷们互动。”

腾讯体育运营总经理赵国臣：“英超是全球最受关注的体育赛事之一，在中国也有着众多拥趸，此次携手英超，腾讯体育希望发挥自身的平台生态与技术优势，为球迷带来精彩的赛事内容，共享足球运动的激情与魅力。”

英超联赛将继续探索2020/21赛季在中国地区为球迷们提供免费转播的机会。