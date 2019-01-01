英超和美职联竞相追逐阿尔维斯

这位经验丰富的巴西边后卫希望在退役前能到英超体验一番；当然，美国也可以考虑

丹尼·阿尔维斯已确认收到来自英超和大联盟对他的追求；巴黎圣日耳曼的巴西人仍在考虑中。

阿尔维斯已经36岁，这位经验丰富的边后卫即将迎来自己职业生涯的终结。

然而，他仍然顶级赛事效力，并将成为美洲杯东道主巴西的国家队一员。

有可能他已经结束了自己在巴黎的征程，想要选择新的挑战。他在巴黎的合约即将到期，目前也没有要续约的意思。

阿尔维斯告诉ESPN：“我与母亲之间的脐带是我生命中唯一真正的联结。而它其实也早已被剪断。

“我是一个自由的人，我认为一加一等于一，而不是二；因为我们是在一起工作的。如果我们停留在同一页，我们会团结在一起。如果不是这样，那就没戏了。”

当被问及是否与PSG处于同一页时，阿尔维斯强调：“截至目前，我们没有。

“他们知道我是有方向的人，我想帮助这个俱乐部改写历史。但我不知道这是不是他们想要的。我可以在PSG做出很多贡献。但如果我们双方不能就此达成一致，那就只有再议了。”

如果与巴黎没有达成一致，那么阿尔维斯可能会在英国开启新的旅程。他之前与切尔西和曼城都有过绯闻。

“这不是做梦，因为我总是用自己的努力实现梦想。”他这么形容英超。

“我说过我会喜欢它。这是一个非常令人兴奋的联赛；英超球员颇受尊重，而我喜欢英超对职业球员的尊重。如果一个人全力以赴，那么就会获得应有的尊重。而在欧洲的其他地方，如果你没有赢得胜利，你就得不到任何尊重。我倒没有遇到这种问题，因为我是赢家。”

阿尔维斯承认，在英超效力是他在挂靴前的目标，但这也不是绝对的。

他也有可能选择另外的道路，巴西国脚承认，也有可能去美国。

当被问及MLS是否有意他时，阿尔维斯说：“坦率地说，他们在美国做的大部分事情都很诱人。否认这一点就是说谎。他们拥有的组织和架构，他们做事大胆，追求卓越，这对每个人都非常有吸引力。

“如果这不是一个好的联赛，没有人会想到去那里。当大家谈论美职联时，都知道它的重要性和进步。显然，毫无疑问，人们总是密切关注着它。”