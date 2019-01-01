英超升班马边锋创造历史 古巴球员首登英超赛场

这名边锋的英超处子秀是在输给利物浦的比赛中完成的，这使得英超历史上有了第114个国家/地区的球员出场。

诺维奇的奥内尔·埃尔南德斯在周五创造了一些历史，他成为第一个踏上英超赛场的古巴球员。

尽管埃尔南德斯出生在古巴，但他在德国足球体系中崭露头角，并在2010年的德乙代表比勒费尔德上演职业生涯处子秀。

这名26岁的球员在德国联赛中一直处于较低的水平，他在不伦瑞克的出色表现足以让他在2018年1月转会到诺维奇，并帮助球队在上个赛季的冠军联赛中排名第一，他在39场联赛中攻入8球。

埃尔南德斯6岁时随母亲移民到德国，尽管他被征召代表古巴参加国际比赛，但他从未被允许代表古巴参加任何比赛，因为政治规则禁止在国外踢球的球员参加国家队比赛。

古巴是第114个至少有一名球员参加过英格兰顶级联赛的国家/地区。

埃尔南德斯并没有遵循古巴球员的传统路线。古巴球员在寻求职业比赛机会时，有叛逃到美国的历史。

2008年在美国举办的奥运会预选赛中，古巴23岁以下国家队有7名球员叛逃，而在2015年，全队和青年队共有13名球员叛逃。

2018年又有12名球员从U20国家队叛逃，2019年金杯赛上又有4名球员离开了国家队。

梅克尔·加林多和奥斯瓦尔多·阿隆索是叛逃球员中最成功的，他们在美国职业足球大联盟和低级别联赛中有着出色的表现。

在2019年金杯赛上，古巴队输掉了全部三场比赛，并在小组赛阶段被淘汰出局，尽管他们在2013年和2015年都进入了四分之一决赛，并进入了2014年世界杯预选赛的倒数第二阶段。