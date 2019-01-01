英超十年最佳阵容：阿奎罗阿扎尔斯特林领衔

在过去的10年里，许多足球巨星都为英格兰顶级联赛增光添彩，但究竟是谁能够入选英格兰最佳11人呢？

随着2010年代即将进入尾声，够力足球选出了过去10年里在英超联赛中表现最好的11名球员。

首席通讯员彼得·斯汤顿、利物浦通讯员尼尔·琼斯和曼城通讯员乔纳森·史密斯组成了评选小组，一些大名鼎鼎的球员为进入这最佳阵容展开了激烈的竞争。

看看最终的选择是如何以及为何产生的！

门将：德赫亚

五次参与英超球队的PFA评选，四次曼联的马特·巴斯比爵士年度最佳球员的获胜者和以及一次入选FIFPro世界最佳11人的大卫·德赫亚在老特拉福德效力期间一直是世界上获得荣誉最多、最受尊敬的守门员之一。

在他的全盛时期，他已经获得了英国国内的一系列荣誉，包括2013年的英超联赛冠军。

因为他的稳定性，德赫亚击败了切赫进入了我们的阵容。

右边卫：萨巴莱塔

在阿布扎比联合集团完成对曼城的收购的前一天签约，阿根廷人在他近十年的俱乐部生涯中成为了球迷的最爱。

在2012年曼城夺冠的混乱之中，人们很容易忘记扎巴莱塔在那天打进了关键的第一球。孜孜不倦、斗志旺盛、全身心投入的萨巴莱塔在转会西汉姆之前为曼城赢得了两项英超冠军和一系列其他荣誉。

在最佳11人中，凯尔·沃克被挤出了一个位置，自他从热刺高价转会作为萨巴莱塔的替代者被签下后就一直是球队的明星。

中卫：孔帕尼

从他来到曼城的那一刻起到他离开的那一刻，他在自己的奖杯收藏中增加了国内赛事三冠王，所有曼城球迷都很喜欢他。

在过去的十年里，他以队长和领袖的身份，在球场内外都表现出色，在很多方面都成为了俱乐部的代表。他在三个不同的教练手下赢得了四次联赛冠军，是瓜迪奥拉在需要的时候可以依靠的后卫。

三次参与英超球队PFA评选和一次荣获英超赛季最佳球员奖，孔帕尼的影响力毋庸置疑。直到他在伊蒂哈德的最后一场比赛，当他命中赛季进球后击败了莱斯特帮助球队夺得了冠军。

中卫：范戴克

几乎没有一笔签约能像范戴克为利物浦所做的那样彻底地改变一家俱乐部。作为克洛普的拼图中缺失的一块，他带领红军获得了他们的第六个冠军联赛冠军，现在他正在成为自世纪之交以来最优秀的中后卫。

范戴克广受球员、专家和教练的尊敬，是英超和欧洲足球先生。现在，他只需要一个英超冠军头衔，就可以完成他惊人的崛起。

虽然他没有像特里这样的其他候选人那样在联赛中占据那么长的时间，但他的能力是毋庸置疑的。

左后卫：阿兹皮利奎塔

他的稳定性和多功能性使得阿兹皮里库埃塔可以出现在三个防守位置上——右后卫、右中后卫、最后是左后卫。

在这个位置上，他主要是在穆里尼奥的带领下赢得了英超联赛的冠军，这位教练还曾说他希望拥有“11个阿兹皮里奎塔”，他还在安东尼奥·孔蒂的带领下增加了中后卫的技能。

曾经被评为切尔西年度最佳球员的他，现在是弗兰克·兰帕德手下的俱乐部队长。

中场：丫丫·图雷

从某种意义上说，曼城从巴塞罗那签下亚亚·图雷是具有变革意义的，因为这显示了一种巅峰天赋，他们可以转变成一支正在崛起的球队，而且还能赢球。

他后来成为了英超冠军球队的核心球员。

在2013-14赛季，他凭借中场难得的20粒进球，开启了曼城的统治时代。他两次入选英超PFA年度最佳阵容，两次获得非洲足球先生称号，并于2014年被曼城评为年度最佳球员。

因此，他力压前队友德布劳内进入了我们的最佳阵容。

中场：坎特

毫无疑问，当莱斯特城在2015年夏天付给卡昂500万英镑时，坎特是这十年或任何十年里最好的签约之一。

他对狐狸队的影响是深远的，这是史上最令人震惊的英超冠军争夺之一。一年后，他又随切尔西夺得了同样的奖杯，随后随法国队夺得了世界杯冠军。

2017年英超赛季最佳球员，PFA年度最佳球员，两次入选PFA英超最佳阵容，一次入选FIFPro世界最佳阵容，坎特一直是过去五年里世界上最好的中场球员之一。

因此他在在中场核心位置上击败了费尔南迪尼奥。

中场：大卫·席尔瓦

大卫·席尔瓦很可能是英超历史上最好的球员，也是四次曼城冠军的缔造者，他在英格兰足坛见证了这一切，也做到了一切，他的机敏、创造力和适应能力赢得了喝彩。

作为英超史上最伟大球队的关键组成部分，席尔瓦是瓜迪奥拉以及他的前任佩莱格里尼和曼奇尼的最爱。

席尔瓦曾两次入选英超最佳阵容，并曾被评为曼城的赛季最佳球员，但他令人惊讶的职业生涯并没有得到应有的个人认可。

前锋：斯特林

拉希姆·斯特林曾是离2014年英超冠军仅一步之遥的利物浦球员之一，但一年后他转会曼城一事仍有很多疑问。然而，他的进步速度是惊人的，他现在已经接近成为了进攻的最后一环。

他曾经在门前努力保持稳定，现在他已经打进了50多个顶级联赛进球。他完全符合瓜迪奥拉的计划，是两枚英超冠军奖牌的骄傲拥有者。

目前，斯特林是足球作者协会的年度足球先生，PFA年度青年球员，并在PFA年度英超球队中占有一席之地。

他在这个位置上击败了像萨拉赫和苏亚雷斯这样的球员。

前锋：阿奎罗

阿奎罗将永远被人们铭记，他为曼城带来了他们历史上的首个英超冠军，以及他们最具标志性的进球，但阿奎罗代表的不仅仅是2012年那个神奇的时刻。那粒进球只是给他带来了四次总冠军中的一次。

此外，他在曼城的8个完整赛季中，有6个赛季在英超联赛中打进了20多个进球。他曾两次获得俱乐部年度最佳球员，并在过去两个赛季连续入选PFA英超年度最佳阵容。

在瓜迪奥拉的带领下，他的比赛达到了一个新的高度，终有一天，他可能会被认为是本联盟有史以来最伟大的射手。

前锋：阿扎尔

阿扎尔是英超历史上最具个人天赋的球员之一，他点燃了英超联赛7年的激情，最终于2019年夏天转会皇马。

他曾两次获得英超联赛冠军，分别是在穆里尼奥和安东尼奥·孔蒂的带领下。在他整个英超生涯中，为切尔西球迷带来了无数的黄金时刻。

他曾四次入选英超最佳阵容，连续两次入选国际足联世界杯最佳阵容，并已经两次入选欧足联年度最佳阵容。2015年，他被评为PFA年度球员和英超赛季最佳球员。

比利时队长仍然处于巅峰状态，联赛也因为他的离开而稍显逊色。

其他提名：

从后场开始,切赫和乔·哈特是可靠的门将，特里、雷顿·巴恩斯、凯尔·沃克和大卫·路易斯在防线上有很强的竞争力，同时埃弗拉、费迪南德和维迪奇也在这十年早些时候在曼联表现出色。

不幸的是，费尔南迪尼奥和他的队友德布劳内都没有出现在中场上。迈克尔·卡里克、塞斯克·法布雷加斯和加雷斯·贝尔也曾有过辉煌的表现，但也都被错过了。

在锋线上，哈里·凯恩做得很好，但却没有获得过奖牌。鲁尼、范佩西、苏亚雷斯、萨拉赫、卢卡库，特别是瓦尔迪也在竞争中。