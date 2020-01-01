英超决定2020年夏窗截止时间改回至9月1日

周四，就下一个转会窗口的截止日期的投票后决定英格兰的俱乐部将可以在9月1日前购买球员。

英超俱乐部投票决定将2020-21赛季英格兰夏季转会窗口的最后期限推迟到9月1日。

2017年，俱乐部决定支持在英超赛季开始前一天关闭转会窗口，许多教练此前曾表示，较晚结束的转会期限带来的不确定性是不利的。

其他球队

这项措施是在2018-19赛季开始前实施的，并在2019-20赛季开始时也保持不变，但责难人则认为这一决定让英超俱乐部在与欧洲球队的竞争中处于劣势，欧洲足联的其他主要国家没有将最后期限提前。

在周四的英超股东大会上，各俱乐部投票支持再次推迟最后期限，从而降低了球队输给欧洲球队、无法签下替代者的风险。

英格兰夏季转会窗口的最后期限是2020年9月1日英国夏令时17:00。

在一份声明中，英超联赛表示:“在今天的股东大会上，英超俱乐部投票决定将2020-21赛季夏季转会窗口关闭日期更改。”

“这将把截止日期推回传统的8月底/ 9月初。”

“因此，2020年的截止日期将是9月1日英国夏令时17:00(2020年8月31日为英国法定假日)。”

“各俱乐部在之前的股东大会上详细讨论过这个话题后达成了一致。”

利物浦主帅克洛普此前曾表示，他支持将英超联赛的最后期限延长到与欧洲其他球队一样的水平。

在2019年9月的讲话中，这位前美因茨和多特蒙德的老板说:“我不在乎什么时候关窗，但必须在同一时间关窗。他们说要在赛季开始前完成。好主意，但只有英格兰这么做。这毫无道理。这是个好主意，但没有成功。”

前托特纳姆热刺主教练波切蒂诺说:“我认为英超允许这样做是一个大错误——我们向欧洲的不同俱乐部敞开大门，试图在你的阵容中制造混乱。”

“这会给像我们这样的英国俱乐部带来混乱。”

英超联赛也确认了2020-21赛季将于8月8日星期六开始。