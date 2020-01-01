英超何时回归? 详解新型冠状病毒疫情将如何改变本赛季

英超联赛一度陷入混乱，但随着6月17日项目的重启，隧道的尽头已经有了曙光。

唯一阻止新型冠状病毒疫情的困扰，截至目前英超联赛已经暂停了近3个月时间。

3月13日星期五，在与英足总、英超、女足英超和英冠等达成协议后，英足总做出了暂停本赛季比赛的初步决定。

一周后的3月19日，英足总确认了延长禁赛期的决定，随后联赛被无限期推迟至今。

其他球队

那么，哪些比赛因新冠疫情被推迟，这些比赛什么其实能够恢复，这对英超而言意味着什么？够力足球将给你解答一切疑问。

哪些英超比赛因为新型冠状病毒疫情而推迟？

从第30场到第38场英超联赛的所有比赛都被推迟，这意味着原定于3月下半月、4月和5月的比赛都没有进行。

在这些比赛中，值得关注的包括了利物浦和埃弗顿在古迪逊公园的默西塞德德比，托特纳姆热刺在伦敦对阵曼联以及切尔西对阵曼城的比赛。

至于其他重头戏，还包括了曼城对阵利物浦，以及热刺和阿森纳之间的北伦敦德比。

英超联赛什么时候能够重开？

英超联赛将于6月17日恢复，在这一天，曼城将对阵阿森纳，阿斯顿维拉将对阵谢菲尔德联。

英超联赛在5月28日的一份声明中确认了“临时重启日期”，并透露在6月17日的比赛之后将有一个完整的比赛周，从6月19日开始。

与德甲联赛类似，重启之后的所有比赛都将在空场的情况下进行，将通过天空体育、英国电信体育、英国广播公司体育频道和亚马逊等平台在电视上直播。

新型冠状病毒停赛对英超联赛有何影响？

如果没有推迟，本赛季目前实际上已经结束，而现在则意味着，所有球队都需要在短时间内完全剩余的比赛。

除此之外，疫情还造成了英超相关利益组织和个人的一些财政上的损失，俱乐部、转播商、球员都是如此。

除此之外，这一次的疫情和延迟比赛还对转会窗造成了重大影响，开启时间和各家俱乐部的预算，出现了延迟与降低的情况，球员的转会费回到了一个相对而言更合理的地步。

利物浦多久能获得英超冠军？

由于联赛已确定将会重开，也就意味着利物浦不会丢掉自己的冠军头衔，目前他们在积分榜上领先第二名曼城25分，只需要再赢下两场比赛，就能够斩获30年以来的第一座国内联赛冠军奖杯。