英超众星或集体降薪30% 2次谈判即将开始

受新冠肺炎疫情影响，英超球员即将以每家俱乐部为单位开始降薪谈判。

上周末，英超有关应对新冠肺炎疫情的球员集体降薪谈判宣告破裂。本周，谈判将继续进行，这一次将会是以每家俱乐部为单位谈判。

英超联盟此前提议进行30%的降薪，但职业球员协会却认为降薪会损害英国国家医疗服务体系NHS的运行。双方的分歧较大，已经演化成英超历史上最大的球员与俱乐部矛盾之一。

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与此同时，英国政府表示希望足球管理机构尽快就此事达成一致。

上周六，英超联盟向球员透露减薪势在必行。原因很简单，一旦英超赛季无法恢复进行，那么俱乐部方面的损失将超过10亿英镑。然而，球员团体并不这么想，球员们表示希望自家俱乐部就财政状况进行进一步解释，否则不会接受降薪安排。

部分俱乐部则希望先从高管和教练下手，如果他们能够率先降薪，那么球员层面的降薪工作将容易推进。根据此前的统计数字，英超球员平均年收入为350万英镑。

英国政府多名官员都希望球员进行降薪，英国卫生大臣汉考克此前曾表示希望球员能够降薪，承担责任。英超联盟则希望球员接受30%的降薪，以保证职业比赛的所有雇员平稳度过这一时期。

球员协会则认为此次降薪相当于一年内减薪超过5亿英镑，将会使英国政府流失超过2亿英镑的税款。