英超休赛期 球星们都去哪里度假？

C罗、德布劳内、若日尼奥和许多英超球星都在这个冬歇期选择出国度假，这将允许他们以更好的精神和心态面对赛季的下半程。

够力足球今天就来盘点一下英超最大牌的球星们都去了哪里度假。

许多曼联球员都去了迪拜，其中就包括C罗，他在社交媒体上晒出与伴侣乔治娜以及孩子们在迪拜的度假照片。

拉什福德也在阿联酋，他展示自己如何在休赛期增强体能，以寻求成为朗尼克首发阵容的常客。

关于林加德离队的传闻有很多，够力足球可以证实纽卡斯尔与曼联的租借谈判已经接近破裂，但这似乎没有影响到球员心情，他也飞到迪拜进行训练。

B费是另一个在休赛期进行训练的球员，不过他选择回祖国葡萄牙，与性能教练马里奥-费雷拉合作，加强自己的表现。

英格兰中卫马奎尔则与埃弗顿门将皮克福德一起打高尔夫，不过卡瓦尼、特莱斯和弗雷德等曼联球员则无法去度假，因为他们还要参加国家队比赛。

英超领头羊曼城的球员也充分利用这次休息的机会放松身心，德布劳内已经和他的家人去了马尔代夫度假，格拉利什、迪亚斯则在迪拜，另外维拉中场麦金也在那里，葡萄牙国脚贝尔纳多-席尔瓦则在斯里兰卡度假。

埃德森和热苏斯去了巴西国家队参加与厄瓜多尔和巴拉圭的比赛，斯特芬则被美国国家队征召。

拉波尔特在巴哈马群岛享受阳光，京多安则去了美国，并在洛杉矶逗留。他不是唯一一个去了美国的英超球员，切尔西的芒特和若日尼奥被拍到在迈阿密看热火击败纽约尼克斯的NBA比赛。

虽然卢卡库和齐耶赫最近在比赛中发生了争吵，但他们利用这次假期一起外出度假。

蓝军中卫吕迪格则去了塞拉利昂，那是他母亲的故乡，这位德国国脚在那里受到了热烈的欢迎。

爱德华-门迪现在在参加非洲杯，普利西奇则在参加美国的世预赛，蒂亚戈-席尔瓦代表巴西参加南美世预赛。

利物浦也有不少球员出国，米尔纳、罗伯逊和张伯伦都在迪拜。菲尔米诺与妻子佩雷拉和他们的孩子们也去了气候暖和的地方，小将柯蒂斯-琼斯则与女友去了美国洛杉矶。

阿利森、法比尼奥有国家队任务，萨拉赫和马内仍在参加非洲杯，南野拓实在昨晚的亚洲世预赛中登场，帮助日本2-0击败中国。

与此同时，阿森纳则将在2月2日前往迪拜进行拉练，阿尔特塔利用这次机会搞团建，并加强球员的体能和战术水平。

枪手阵中的马丁内利和莱诺等成员已经先行出发去了阿联酋，他们将先休息度假，然后再参加集训。