英超争冠难度增加 罗伯逊盼红军再次证明自己

社区盾杯的失利并没有给苏格兰后卫带来多大触动，他更担心的，是联赛争冠对手们接二连三的补强。

利物浦在整个2018-19赛季只输过一场英超比赛，积分超过排名第三的切尔西25分，超过排名第四的曼联更是多达31分。但即便这样，他们还是没能阻止瓜迪奥拉的曼城卫冕联赛冠军。

切尔西在这个夏窗迎回了球队名宿兰帕德担任主帅，而曼联，阿森纳和热刺也都在强化阵容上不吝投入，希望能够在国内联赛变得更具竞争力。但利物浦与其他竞争对手相对，显然要安静得多。

上周末结束的社区盾杯，利物浦最终在点球大战惜败给曼城。赛后安迪-罗伯逊告诉利物浦官网：“我们知道我们是一支出色的球队，我们知道我们的位置，我们必须再次证明自己。”

“但就像我说的，上赛季落后我们很多的那些球队，将给我们带来比上赛季更大的威胁。而曼城也同样在争冠队伍里。”

“所以这是一个有趣的联赛，这是我们能够真正参与竞争的联赛。”

对于昨晚的比赛，罗伯逊继续说道：“不管我们今天是输是赢，我的观点就是我们都不需要对此太上心，因为这只是一场定胜负的比赛而已。”

“周五才是重头戏，作为英超揭幕战，所有人都会全力以赴，大家都期待有一个好的开局。”

“诺维奇在英冠打出了一个很精彩的赛季，我看了他们的一些比赛，他们真的是一支很棒的球队。所以他们在升级后也会充满自信。”

“我知道那种感觉，他们会期待着给自己的赛季一个不错的开端，所以我们知道他们将会带来怎样的威胁。”

“但我也希望他们能够认清我们，我们会比今天表现得更出色。”