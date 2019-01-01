英超争冠附加赛？克洛普：十分期待！

红军主帅克洛普表示，他十分期待靠一场王牌对王牌的附加赛来决出这个赛季的英超冠军。

目前克洛普的球队在积分上比曼城少一分，净胜球少四个，在总进球数上也落后卫冕冠军6个进球。

尽管看上去出现争冠附加赛的可行性微乎其微，但克洛普认为在两只球队本赛季都有如此高光表现的情况下，能用一场附加赛来定生死就再好不过了。

克洛普表示：“（出现争冠附加赛）这可能吗？ 那么接下来的比赛我们需要比他们多进5个球？天呐！”

“要真是这样的话岂不是要把比赛安排在赛季最后一轮和足总杯决赛之间？”



利物浦会在本周六遭遇纽卡斯尔联， 两天后曼城会在主场迎战莱斯特城。



赛季末轮，红军将在5月12日坐镇安菲尔德迎击狼队的挑战，与此同时，瓜迪奥拉会率领曼城远征布莱顿迎接命运的最终决战。



利物浦最近在各条战线上已取得了10场连胜，然而本周三在欧冠半决赛首回合赛事中对巴萨的0:3溃败让连胜势头被终结。

“最近几周我们的表现非常棒，现在我们要把这个势头保持下去”克洛普继续说到。

“我的小伙子们都斗志昂扬，当你气势正旺状态正红的时候是不会觉得疲惫的。 想要赢下纽卡斯尔这并不是轻松的事情，但接下来我们要做的就是要击败他们。至于别的球队胜败如何这不是我们该关心的。”

下周中，他们还将尝试在安菲尔德翻盘巴萨，争取再一次进入欧冠决赛。