英超主场接连惨败布伦特福德和阿森纳 切尔西遭遇33年来最低谷

今天凌晨，切尔西在斯坦福桥主场2-4输给阿森纳，球队现在正处于他们三十多年来最糟糕的主场战绩。

因为英国政府对阿布的制裁使得许多门票不能出售，数千上万的切尔西球迷不得不在电视机前守着比赛。

那些错过现场观赛的人可能会觉得他们相当幸运，因为图赫尔的球队再次在防守端表现糟糕。

蓝军最近在主场一直表现挣扎。

主场1-3输给皇马导致他们在欧冠联赛中被淘汰，而他们在四月初也被布伦特福德1-4爆冷击败。

今天凌晨也是类似的情况，阿森纳在他们的伦敦邻居面前回到了胜利的轨道上。

恩凯提亚梅开二度，史密斯-罗和萨卡也分别进球。

自1989年12月以来，切尔西从未在连续的主场联赛中丢4+球，那次是以2-5的比分分别输给了温布尔登和利物浦。

此外，蓝军自1993年11月以来首次在各项赛事中遭遇主场三连败，巧合的是，在这些比赛的第三场比赛中，他们都输给了阿森纳。

"这非常困难。”图赫尔在赛后告诉BBC体育，"过去三场比赛球队的表现不够好，如果你表现不达标，你可能输给任何人。”

"我们对此不满意。我们现在连续输了三场主场比赛，失误多得惊人。”

"我们需要找到一个解决方案。我现在还没有找到，这完全是我们自己的责任。一些个人错误是你无法克服的，你不能白白送出三个球。”

"我讨厌输球，在主场三连败是不可接受的。在今天这样的团队表现之后，我没有兴趣去表扬或批评个别球员。"