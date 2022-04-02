英格兰、巴西——2022世界杯抽签的赢家和输家们

世界杯将在七个多月后开始，2022年卡塔尔世界杯的抽签仪式已于今天凌晨在多哈完成。

到目前为止，29个锁定决赛圈资格的国家已被确认，另有三支球队仍需通过附加赛来确保其位置。

一些国家将比其他国家对抽签结果更加满意，在此，够力足球来评一评本次世界杯抽签的赢家和输家

赢家：英格兰

索斯盖特的球队在四年前进入了世界杯半决赛，他们被看好从B组突围。

小组赛中还有待确定的一个位置将由乌克兰、苏格兰或威尔士占据。

但英格兰会对其余的抽签结果感到满意，首先是对伊朗的揭幕战，伊朗在之前的五次尝试中从未从小组赛中出线。

在1950年世界杯上震惊了英格兰的美国将是另一个对手，但尽管他们有一支才华横溢的队伍，但在输掉最后一场预选赛后，他们仅以净胜球优势领先哥斯达黎加出线。

输家：卡塔尔

东道主正在参加他们有史以来的第一次世界杯，然而，仅仅是从小组中突围就已经是一项艰巨的任务。

他们将在11月21日踢赛事揭幕战，对手是来自南美的厄瓜多尔。

对于2019年亚洲杯冠军来说，这或许已经是一场必胜的比赛，他们最艰难的比赛还在后面。

马内领衔的塞内加尔队紧随其后，荷兰队则在范加尔的带领下重新找到了他们的最佳状态。

赢家：法国

自1962年的巴西队以来，没有一个国家成功卫冕过世界杯，但法国队的阵容让他们有很大的机会做到这一点。

作为球员和主教练都赢得过世界杯的主教练迪迪埃-德尚，可以为抽签结果感到高兴。

尽管他们将在第二场比赛中对阵丹麦，但法国队已经避开了欧洲的其他重量级球队。

在此之前，他们将面对还要踢洲际附加赛的阿联酋、秘鲁或澳大利亚，同组的最后一支球队是突尼斯。

赢家：比利时

这可能是比利时黄金一代赢得奖杯的最后机会，他们刚刚被巴西从世界第一的位置上挤了下来。

虽然没有退休意向，但德布劳内、阿扎尔和维特塞尔等球员在下一届欧洲杯开赛时都将超过33岁。

超级明星阵容中的许多球员已经在他们的俱乐部获得了成功，很多人都希望他们最终能够为他们的国家做出同样的贡献。

包括加拿大、摩洛哥和克罗地亚在内的小组让他们有很大机会进入16强。而进入了淘汰赛，一切皆有可能。

输家：乌拉圭

H组已经出现了许多故事情节，而乌拉圭将成为反派，这可能是苏亚雷斯和卡瓦尼等明星的最后一届世界杯。

12年前，苏亚雷斯就是个球场坏蛋，他的手球使加纳在南非世界杯被淘汰。如今乌拉圭再次面对黑星军团，他们肯定会全力以赴进行报复。

这也将是C罗在世界舞台上的最后一次舞蹈，他将再次成为天才葡萄牙队的核心。

韩国队则是小组的另一个队伍，确保H组不会有任何轻松的比赛。