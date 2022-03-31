英格兰迎来历史最佳阵容？为什么索斯盖特的球队能赢得世界杯冠军

在这次国际休赛期，人们花了这么多时间为琐碎的事情烦恼，这充分说明了英格兰国家队的健康状况。

在英格兰有一个稳定的防守设置，表现得非常好之际，外界出现了关于中后卫选择的话题；在英格兰拥有欧洲最好的三个右后卫时，外界出现了关于阿诺德的讨论；还有关于中场选择的疑问，主要是如何纳入这么多人才。

英格兰队从未看起来这么好，从未为一项重要赛事如此充分准备。

2018年的世界杯半决赛和2021年的欧洲杯决赛失利已经使这一时期成为英格兰历史上最好的状态，而看一看那些希望参加本届世界杯的英格兰球员名单，有人认为这是有史以来最好的英格兰队。

诚然，2000年代的"黄金一代"拥有更多的个人天赋，尽管年轻的读者可能已经厌倦了听到这些，但我们一直在谈论它的原因是，我们很难相信英格兰队从那些充满小报恶意和俱乐部间竞争的有毒日子里走了多远。

索斯盖特手下的这个阵容是快乐、充满动力而且团结的。他们甚至是文化大使，是一群进步的年轻人，为英格兰带来了民族自豪感。仅此一点，就是一个令人难以置信的成就。

如果有人想知道这种良好的氛围是否仅仅是在大赛中对弱国的轻松比赛的产物（在索斯盖特的带领下，英格兰的抽签结果总是很好），那么他们应该注意到马奎尔和格拉利什在英格兰3-0击败科特迪瓦的比赛中的表现。

这两名球员在俱乐部层面都经历了艰难的赛季，但他们在穿上英格兰队球衣时都显得像以前一样自信满满。

这就是一个团结的更衣室和一个鼓舞人心的主帅的力量。球衣上挂着光，为英格兰效力对球员来说是一股新鲜空气，是恢复自我的机会。

良好的氛围并不能为你赢得世界杯，但尽管人们对索斯盖特的战术敏锐度感到不安，但他对最适合国家队比赛的风格表现出敏锐的眼光——尽管这意味着牺牲一些更有天赋的进攻球员。

所有围绕英格兰为卡塔尔所做的战术准备的辩论都必须理解这一核心要点。

索斯盖特研究了整个21世纪重大赛事的赢家，并正确地确定了国家队足球的重点安静的控球和紧凑的反应性足球。

从意大利（2006年）的谨慎，到德国（2014年）和法国（2018年）的反击，赢得大赛冠军需要一个相对靠后的交战线，通过坐镇后场压缩空间，然后利用攻防转换制造麻烦。

俱乐部层面上受欢迎的高位逼抢和传控足球（国家队也因此经常被球迷要求踢这种风格）需要大量时间来磨合。

在国家队中，你唯一缺少的就是时间。

因此，无论你多么希望看到阿诺德在两翼轰炸，格拉利什和桑乔从两翼横扫对手，索斯盖特都不会接受这种足球。

事实上，评估英格兰想要做什么以及他们需要改进的地方只需要分析一场比赛：2020年欧洲杯决赛。

那场比赛，英格兰以保守的3-4-3阵型开场，他们不介意交出球权，并从中场平静地控制比赛，试探性地期待芒特、斯特林和凯恩完成所有进攻。

但是，随着比赛的进行，英格兰开始回撤得更深，并在自己的半场内进行比赛，就像他们在世界杯半决赛中输给克罗地亚时一样，失去了他们的控制力。即使切换到更具攻击性的4-2-3-1，也无法将势头拉回来。

本届世界杯，英格兰将遵循同样的基本思路：对阵弱队时采用4-2-3-1阵型，对阵强队时踢3-4-3，如果他们失去控制，还可以选择阵型转换。当理解了这一点，许多所谓的问题就会消失。

凯尔-沃克是4-2-3-1阵型中的首选右后卫，因为他与马奎尔和约翰-斯通斯已经建立了一种合作关系，当转换为三中卫时，他们都可以无缝切换。

当考虑到在重要的比赛中，英格兰以赖斯和卡尔文-菲利普斯组成的二中场为基础时，围绕加拉格尔或福登的讨论就变得无关紧要。

说到这里，英格兰的中场配置是3月国际比赛日期间最大的发展。

2-1战胜瑞士的比赛，英格兰控制了节奏，但上半场对索斯盖特来说太开放了，如果英格兰要效仿2020年欧洲杯5场淘汰赛2个失球的记录，那么这场比赛就踢得太奔放了。

简而言之，让加拉格尔和芒特作为八号球员首发并不奏效，这留下了一个巨大的中场缺口，被瑞士人利用来反击。

加拉格尔在中场冲锋陷阵方面很出色，但这并不是英格兰需要的。在赖斯上场后，英格兰队的表现要好得多，索斯盖特会把这看作是他最后一次试验性地踢攻势足球。

然而，巴勒莫在对阵科特迪瓦时表现出的精湛和自信是很重要的。

2020年欧洲杯决赛的失败表明，英格兰需要改进的一个领域是如何夺取对一场正在慢慢转向对他们不利的比赛的控制。在威风凛凛、才华横溢的贝林厄姆身上，他们看到了解决方案。

他不会经常首发。但是，如果英格兰发现自己在淘汰赛中表现不佳，需要第三名中场球员来抢球和反击，那么贝林厄姆无疑是最佳选择。

他在压力下的优雅、持续的前进动力和控球时的能力，正是我们所需要的。

仅此一点，就值得这个月的学习。英格兰有一个稳定的阵容，几个稳定的阵型，以及稳定的比赛风格——这是有比赛记录为证的。

任何关于谁应该上场的担忧——以及任何对球队需要更好的中卫的嘘声——都是因为英格兰球迷不习惯球队如此和谐才制造出来的。

唯一真正的担忧是，当比赛开始失控时，英格兰要如何重新获得控制并保持镇定。但是，随着巴勒莫的加入，现在甚至连这个问题也有了一个解决方案。

英格兰是赢得2022年世界杯的第三大热门，仅次于法国和巴西。从人才、经验和战术策略来看，即使是博彩公司也可能稍微低估了索斯盖特的球队。