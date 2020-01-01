英格兰迎不利消息 穆帅预测凯恩将伤停至五月

热刺主帅预计他的明星前锋将缺席接下来的三个月，这使得俱乐部倒数第二场联赛成为可能的回归日期。

若泽·穆里尼奥认为哈里·凯恩至少要到5月份才会回到热刺，这对俱乐部和国家队都是一个打击。

热刺前锋凯恩在元旦输给南安普顿的比赛中拉伤了腿筋，之后就一直没有参加比赛，接受了手术。

一开始，人们以为凯恩会在4月复出，而这位26岁的球员已经开始了他的康复过程。

其他球队

然而，穆里尼奥对这种预测表示怀疑，他表示至少在5月9日到10日之前，他不认为英格兰队长凯恩能再次上场，热刺将在5月17日对阵莱斯特城，这是他们本赛季的倒数第二场比赛。

“对莱斯特城的比赛。”当他被问及凯恩的回归时间时，穆里尼奥说道：“也许我们需要这样的比赛。争夺第四、第五、第六。也许他能在这场竞争中帮助我们。我希望。这是目前最好的情况吗？是的，我想是的。”

如果穆里尼奥的预测是正确的，这意味着凯恩在加入加雷斯·索斯盖特的英格兰队参加2020年欧洲杯之前，只能参加两场联赛。

英格兰将在6月初的两场热身赛中对阵奥地利和罗马尼亚，然后在6月14日的欧洲杯小组赛首轮对阵克罗地亚。

国家队的问题对穆里尼奥来说并不重要。

“这是索斯盖特和霍兰德的问题，不是我的问题。”他补充道：“如果我是英格兰主帅，我会作何感想？我不知道。我不是。”