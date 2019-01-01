英格兰输球 麦迪逊伤退却下赌场 南门发声警告

这位莱切斯特城的球星在英格兰1比2输给捷克的比赛中被拍到在一家赌场里，此前他因病退出了国家队。

英格兰主帅索斯盖特向麦迪逊发出了几乎不加掩饰的警告，因为这位莱切斯特城的中场组织者被拍到周五在一家赌场里。

这名22岁的狐狸城中场，因病退出了三狮军团，但是在三狮军团1比2输给捷克的比赛中，他出现在赌场里，成为了头条新闻。

索斯盖特在周一的保加利亚之旅前谈到了这一情况，英格兰将在那里期待他们的2020年欧锦赛预选赛重回正轨。

索斯盖特说:“他给我发了一条消息，说这个故事将登在报纸上。”

“我关心都是在索非亚这里的球员——得到我们想要的反弹，每个人都在正确的位置上比赛。”

“我不想谈论个人，但是我知道我所有球员的一切。我每时每刻都在看他们的足球比赛。”

“我和他们的俱乐部经理、青年队的教练聊过。

“我们从来不知道所有的事情，但我们有一个非常清晰的画面，这是你必须尽责任去调查的事情。”

麦迪逊这个赛季在罗杰斯手下的狐狸城状态很好，但是他还没有完成国家队处子秀。

虽然他已经为u21出场9次了，但是这位前诺维奇球员在上一次国家队比赛日对阵保加利亚和科索沃的比赛1并没有上场，据说他对索斯盖特没有给他第一次出场机会感到很失望。

“我相信他现在已经意识到，当你和英格兰在一起时，你和你的私生活会受到不同的关注，”索斯盖特补充道。

“年轻球员可能没有意识到这一点。这与层面有关，这是一个引人注目的位置。”

“我不喜欢输钱，所以赌场不适合我。我们的重点是卷土重来，其他的事情都在周末回到办公室再谈。”

在周五的比赛之后，英格兰和捷克在A组的积分都是12分，尽管索斯盖特的球队在净胜球上领先，而且还有一场比赛要踢。

第三名的科索沃仍然有机会获得资格赛资格，他们比前两名少4分，而他们和英格兰队踢的比赛数量一样多。

三狮军团欧洲杯杯预选赛的最后两场比赛将在11月中旬的国际比赛日中对阵黑山和科索沃。