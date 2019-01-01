英格兰足球的史册会有他的名字 格伦·约翰逊宣布退役

前英格兰国脚格伦·约翰逊在采访中表示自己将结束职业生涯。

本周一，前利物浦、切尔西和英格兰国家队的后卫格伦·约翰逊接受了talkSPORT的独家专访，他透露自己已经决定挂靴告别16年的职业生涯。

他在吉姆·怀特秀上表示：“今天是我正式宣布退役的日子。”

“上个赛季中途的时候我就知道这一天要来了。我一直想在我身体还感觉良好的年龄退役。”

“每个球员都知道他们什么时候时间到。精神上，我一直想趁着年轻的时候就退役，而在34岁的时候你也不能总是以你想要的方式踢球了。”

约翰逊在2003-2014年间为英格兰队出场54次，参加了两届世界杯和一届欧洲杯。

他在西汉姆联开始了他的职业生涯，在2003年1月，18岁的他从西汉姆的青训学院毕业，并首次代表西汉姆参加英超联赛。

约翰逊只为铁锤帮一线队出场过16次，之后他被西汉姆的伦敦对手切尔西以600万磅引进。

这位边后卫为蓝军出场71次，在斯坦福桥的4年时间里赢得了英超和联赛杯。

约翰逊在2007年加盟朴茨茅斯，他在弗拉顿公园球场的首个赛季就帮助球队夺得足总杯的冠军，并发挥了关键作用。

他在庞贝军团的第二年入选了英超赛季最佳阵容，并以1850万磅的身价加盟利物浦。

在安菲尔德的6个赛季里，约翰逊出场200次，是帮助利物浦赢得2012年联赛杯冠军的一员。

这位34岁球员的最后一站是斯托克城，但是他在球队上赛季从英超降级后就离开了俱乐部。