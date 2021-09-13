英格兰第五级别球队雷瑟汉姆进入FIFA游戏 遭到老板“死侍”雷诺兹调侃

这位好莱坞演员已经证实，这支威尔士球队将会出现在定于10月份推出的新一代FIFA游戏中

雷瑟汉姆俱乐部的老板瑞恩-雷诺兹和罗布-麦克亨尼已经证实，该俱乐部将在FIFA22游戏中亮相，这是他们与开发商EA Sports合作的核心内容。

这对好莱坞组合去年宣布收购雷瑟汉姆时引起了轩然大波，他们宣布俱乐部将成为FIFA22游戏中的可选队伍之一。

两人在社交媒体上证实了这一合作关系，这将使这支威尔士俱乐部成为唯一一支入选FIFA游戏的英格兰足球联赛（EFL）以外的俱乐部，同时他们还发布了一段幽默的视频，取笑这家俱乐部的默默无闻。

两人在视频中说道：“我们作为雷瑟汉姆老板的第一个完整赛季已经开始，然而很多人还是不知道威尔士在哪，很多人都觉得威尔士在英格兰，但不是！”

“威尔士位于一个被称为‘世界其他地方’的地区，这是一个重要的地理区域，以其随意的文化、气候和足球俱乐部而闻名。如果你打算访问世界其他地方，请考虑来雷瑟汉姆看看。”

在视频的最后，雷诺兹低声嘟囔道：“世界其他地方到底他妈是什么东西？”

将一支来自英格兰第五级别联赛的球队纳入FIFA游戏中的决定令人困惑，但考虑到雷诺兹和麦克亨尼的收购带来的股价飙升，这就不那么令人意外了。

这两位俱乐部老板已经与TikTok签订了为期两年的合同，将其作为俱乐部球衣的主要赞助商，并继续通过自己的努力进行宣传。

雷瑟汉姆的人气在全球飙升，而他们将被纳入下一代FIFA游戏的消息只会让他们的知名度继续上升。

雷诺兹和麦克亨尼的努力似乎已经在球场上为球迷带来了回报，菲尔-帕金森的球队在2021-22赛季的前五场联赛中保持不败。

他们目前在国家联赛排名第五，稳居季后赛席位，他们希望继续保持这种状态，以争取升入英乙。

在周六击败沃金后，他们将在周二前往格里姆斯比镇，他们知道胜利将使他们在积分榜上超过对手。