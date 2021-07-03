英格兰明晨迎战乌克兰 桑乔将获个人首次国际大赛首发

这位即将加盟曼联的多特蒙德前锋将迎来自己在国际大赛的首次首发机会。

够力足球可以证实，英格兰主帅索斯盖特将在明天凌晨对阵乌克兰的欧洲杯四分之一决赛中让桑乔首发。

这一消息无疑让桑乔这一周变得更加美好，这位21岁的英格兰边锋已经以7300万英镑的价格转会曼联，现在交易只差体检。

梅森-芒特预计也会首发，在上轮变阵3-4-3之后，英格兰将在本场比赛中回到他们熟悉的4-2-3-1阵型。

回到四后卫阵型意味着芒特很可能取代三中卫阵型里的一名右边翼卫，沃克或特里皮尔预计将离开首发阵容。

面对一支被认为实力较弱的球队，派上桑乔和芒特能让英格兰在进攻端制造更多威胁，但这并不意味着索斯盖特将完全放弃他的防守原则，实际上，德克兰-赖斯和卡尔文-菲利普斯预计将再次首发。

桑乔会取代萨卡，而本届赛事至今已经打进3球的斯特林预计将继续首发。

萨卡在昨天的训练中受到轻微冲撞，他可能无法参加这场比赛，但其他所有英格兰球员都能出场。

至于乌克兰，他们的前锋贝塞丁在对阵瑞典的比赛中膝盖受伤，将缺席本场比赛，而虽然队长亚尔莫连科在那场比赛中也受伤下场，但他有希望赶上本场比赛。

英格兰球迷继续呼吁索斯盖特给格拉利什机会，对此索斯盖特说道：“你不可能让所有人都开心，你不可能挑选一套大家都同意的阵容。我们必须在正确的时刻选择最强的球员，斯特林状态火热，他的进球让其他球员很难挤掉他的位置。”

“这对球队来说是一个利好的局面，任何一对一能力出色的球员都很重要。”

马奎尔、菲利普斯和赖斯在对阵德国的比赛中都拿到了黄牌，他们只要再拿一张黄牌就会停赛，如果三狮军团晋级的话，他们下一轮的对手会是丹麦或捷克。

曼城前锋菲尔-福登情况也类似，他在首轮对阵克罗地亚的比赛中拿到了黄牌。