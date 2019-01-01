英格兰新星：离开曼城的原因显而易见 感谢多特蒙德

英格兰新星桑乔揭示了他离开曼城前往多特蒙德的主要原因。

英格兰国脚杰登·桑乔在2017年离开曼城前往多特蒙德的时候引起了很多人的关注。

他在当年夏季转会窗的最后一天从曼城青年队转会到了多特蒙德的一线队。

他的勇敢举动已经在很大程度上得到了回报，他的惊人突破让他在去年年底得到英格兰国家队的召唤。

他加盟多特蒙德时的800万镑身价已经大幅飙升，现在他的估价在9000万镑左右。

这位18岁的新星透露，在一家大俱乐部一线队踢上球的机会促使他转会。

桑乔告诉《442》杂志：“这是我一生中最美好的一年。如果一年前你告诉我，我会现在跟你们说话，我会认为你疯了。”

“为什么是多特蒙德呢?显而易见，他们会给年轻人机会。”

“必须感谢多特蒙德，因为对于一支每场主场比赛都有八万名球迷的球队来说，如此信任年轻球员是前所未闻的。”

“有那么多俱乐部想要我，这太疯狂了——这说明我做得很好，但我一直觉得多特蒙德适合我。”

桑乔的成功引发了德国顶级联赛对英格兰青少年球员的巨大需求。

赖斯·尼尔森被租借到霍芬海姆给人留下了深刻的印象，而他的阿森纳的队友埃米尔·史密斯·罗则刚刚被租借到莱比锡，埃迪·恩凯提亚也几乎紧随其后。

拜仁慕尼黑也在不懈地追逐来自切尔西的卡伦·哈德森-奥多伊。