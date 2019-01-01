英格兰新国脚明斯感谢助教特里的细心调教

自2018年以来，这位切尔西的偶像人物就一直与这位中后卫并肩作战，而后者的身价也因此上涨。

阿斯顿维拉后卫泰隆·明斯赞扬了约翰·特里对他从英冠联赛的后卫成长为英格兰国家队一员的影响力。

自2018年10月迪恩·史密斯上任以来，前英格兰队长特里一直在维拉公园担任助理教练。

明斯在一月份以租借的身份加盟了阿斯顿维拉，并帮助俱乐部晋级英超联赛，之后在7月份的夏窗中完成了从伯恩茅斯的永久转会。

这位中后卫在赛季初的表现令人印象深刻，他还感谢了特里在这段征途中所扮演的角色。

这位26岁的球员说:“我的能力肯定是特里开发出来的。这些年来，我很幸运能与一些非常优秀的教练共事——米克·麦卡锡、埃迪·豪、迪恩·史密斯。”

“特里是我可以学习的另一个很好的榜样，他一直在那里，并且实现了我在比赛中想要实现的一切。”

“能够向他学习，接受他的一点建议，我感到非常幸运。”

特里在维拉效力了一段时间后退役，而在他9年的国家队生涯中，他代表国家队出场78次，并参加了两届世界杯。

明斯很看重这位切尔西的伟大球员的诚实和他在顶级联赛中丰富的防守经验，并以此在战术上运用的很好。

“我们看了我的比赛录像，约翰会告诉我他喜欢什么，不喜欢什么。”他说。

“目前，前者比后者多，但他在非常优秀的教练手下踢过球，他拥有我想拥有的所有经验，所以他告诉我的任何事情都能让我坚持下去。”

“然后我们试着在训练场上实现这一点。他给了我一些批评，但大部分都是积极的。”

9月7日在温布利举行的2020年欧洲杯预选赛上，英格兰队将迎战保加利亚队，届时明斯可能将有机会首次代表国家队出战。

而在三天后，索斯盖特的球队将在圣玛丽球场迎战科索沃。