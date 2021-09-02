英格兰小将马杜埃克：我想能像C罗和梅西那样带着自信的自大踢球

这位19岁的球员在埃因霍温的新赛季开局不错，为球队攻入6球

埃因霍温新星诺尼-马杜埃克希望自己能像C罗和梅西那样“自信的自大”。

2018年，马杜埃克从热刺转会到埃因霍温青年队，并逐渐在荷兰赢得了知名度。

这位19岁的球员已经吸引到了英超俱乐部的兴趣，并在去年的够力足球NXGN评选中亮相。

在被征召进入英格兰U21国家队后，马杜埃克告诉记者：“我所有的偶像——像内马尔、罗纳尔多、梅西以及像姆巴佩这样的新一代球员——都带着一种自信的傲慢在踢球。这是我喜欢并尝试着在我的比赛添加的东西。”

“我对自己期望很高，对我来说，我觉得我可以成为联赛中最好的球员之一，这就是我想做的。我想为我的团队做得更好。我们已经赢得了超级杯，尝到了赢得冠军的滋味。”

“我想确保我对英格兰U21的重要性，就像我在家乡的球队一样。我们必须保持这种心态、渴望和竞争欲望，我们有足够的人才来获得成功。”

这名年轻球员本赛季已经为埃因霍温打进了6球，尽管他最近与埃因霍温续约，但他表示他愿意在未来回到英格兰踢球。

他说道：“是的，当然。英超是世界上最好的联赛，每个年轻的英格兰球员都想去那里踢球。”

“但我也不是那种害怕去其他地方冒险的人，所以无论在哪个国家，只要对我的发展最有利，我都不会害怕去冒险。”

“就签下一份新合同而言，我觉得把我的未来托付给俱乐部没什么问题，这是一个伟大的赛季开始，我踢得很开心。”

“当你做得很好的时候，总会有其他球队对你感兴趣。我的重点是为俱乐部踢好比赛，今年夏天留下来是最好的，这是正确的决定。”