英格兰女足未来4年每年举办邀请赛 今年将邀请德国、西班牙等国家队参赛

2022年欧洲杯的主办国明年2月将迎来三支世界上最优秀的国家队，直到2025年，每年都将迎来一支球队

英格兰将在2022年2月迎接德国和西班牙参加新的女子国际邀请赛，第四个参赛国家还有待确定。

三狮军团定期参加2月份由美国女子国家队主办的“她相信杯”国际比赛，甚至在2019年赢得了冠军。

然而，他们没有参加今年的美国之旅，因为当时的教练菲尔-内维尔有他们自己的计划。在即将由英格兰举办的欧洲杯开幕前几个月，本届赛事将三狮军团与世界上一些最好的球队展开竞争。

邀请赛将持续到2025年，每年举行一次。四个国家将以循环赛的形式进行比赛，三场比赛后，四支球队中排名第一的就是胜者。

这些赛程将在七天内完成，为所有参赛选手提供备战今夏重要赛事，并与世界上最好的几支球队交手的机会。

英足总女足主管苏-坎贝尔说道：“这一令人兴奋的新国际赛事将进一步加速我们已经看到的女足快速发展。”

“每年给英格兰球迷一个机会，让他们有机会看到自己的球队与世界上最好的对手较量，这将产生巨大的兴趣，培养更广泛的球迷基础，并加强基层参与。这也将为英格兰队在未来四年的主要赛事中提供最好的准备。”

在国际足联的世界排名中，德国和西班牙分别位列第三和第十，是世界上最好的其中两支女足国家队。

德国队曾八次赢得欧洲杯冠军，两次赢得世界杯冠军，以及2016年的奥运会金牌。她们的队伍中有泽瑟妮弗-马洛兹桑这样的明星球员，还有像够力足球2020年女足NXGN冠军莱纳-奥贝多夫这样令人兴奋的年轻球员，她们是女子足球运动中一支成熟的力量。

与此同时，西班牙是一个蒸蒸日上的女足国家。在2015年首次获得女足世界杯资格赛资格后，她们在四年后进入了淘汰赛，与美国女足在十六强进行了一场精彩的较量。

巴塞罗那在上个赛季的欧冠女足联赛中夺冠，进一步突显了这项运动在该国的发展，在西班牙崛起的过程中，许多随巴萨女足夺得三冠王的球星发挥了重要作用。

第四个参赛国家将在未来几周确定，场馆和门票信息也有待确定。