英格兰女足中场：菲尔·内维尔知道如何赢球

英格兰女足在世界杯上击败苏格兰队取得开门红，中场球员沃尔什对于主教练的方法很满意。

英格兰中场凯拉·沃尔什透露了他们冷酷的主教练菲尔·内维尔是如何不断地为球队争取更多。

上周日，英格兰队以2比1战胜邻居苏格兰队，开启了2019年女足世界杯的征程。然而，赛后内维尔对自己的球队说了一些严厉的话。

这位前曼联球员和埃弗顿球员甚至没有等到球员们集合在更衣室里，就在终场哨声响起后，他被拍到在球场上沉思。

“现在大多数人都知道菲尔·内维尔了。”沃尔什告诉天空体育新闻：“他对任何表现都不满意。他只是告诉我们他对什么不满意，我想作为球员我们已经知道，当我们结束比赛时，下半场并不是我们想要的样子。但我认为最重要的是我们得到了结果，第一场比赛的三分让我们在小组中处于有利位置。”

英格兰在法国世界杯的首战在BBC电视上吸引了610万观众观看，创下了女足世界杯的收视纪录。这周五内维尔的球队将面对阿根廷，这将是另一场艰难的考验，但他的球队清楚他们需要什么。

沃尔什继续说道：“我们回顾了比赛，并谈到了我们需要改进的地方，希望我们能把这些改进带到阿根廷的比赛中去。就个人而言，我很喜欢别人告诉我我做得不好。这让你知道你需要改进什么，而且大多数时候我都听不到他在说什么。我敢肯定，一些离边线更近的球员可能只是想让他冷静下来，但他是一个优秀的人，他真的能推动球队前进。他知道要达到顶峰需要什么。他在顶级球员的位置上待了不知道多少年，所以不管他说的是积极的还是消极的，球员们都会认真听取他的意见，每个人都想在下次比赛中提高自己的水平。”