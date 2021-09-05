英格兰和斯特林被迫卷入了这一场有毒的、分裂的文化战争

为什么黑人足球运动员会被置于一个他们知道自己会被歧视的地方——当局最终会保护他们吗？

这应该是一个让足球管理机构陷入困境的场景。

英足总已要求国际足联调查有关英格兰队周四在布达佩斯对阵匈牙利的世界杯预选赛中，匈牙利球迷对斯特林和贝林厄姆高喊种族主义口号的事情。

英足总表达了“对终场哨响后的种族主义行为的失望”，并将球员的陈述提交给国际足联。

匈牙利足协承认球迷投掷物品是错误的做法，但没有在赛后的声明中提到任何关于种族主义的事情。

我们所看到的是一个令人沮丧的且可预测的场景。

人们很容易忘记多特蒙德中场贝林厄姆只有18岁。他出生在斯图尔布里奇，父母是丹妮丝和马克-贝林厄姆，贝林厄姆在上小学时曾在伯明翰的足球学院追逐他的足球梦想。

随着大多数同龄男孩选择自己的大学，贝林厄姆发现自己身处一场有毒的、分裂的文化战争的前线，受到攻击。

26岁的斯特林也很年轻，但他一直在激励着下一代。这位曼城前锋是英格兰队的领袖之一，尤其是对少数族裔的年轻球员来说，他们知道自己会在国际赛场上遭受种族歧视。

英格兰球员在最近一段时间里已经遇到了纳粹手势和代表种族歧视的猴子叫声，但他们在自己的国家也面临着偏见。在欧洲杯决赛点球失利后，英国对一些针对英格兰黑人球员进行种族歧视的个人提出了指控。

尽管更难面对，但斯特林也巧妙地揭露了英国媒体文化中无意识的偏见。

与无意识的偏见作斗争是一场持续而艰巨的斗争，彻底的种族主义需要在制度层面加以解决。国际足联和欧足联有他们可以使用的工具，每一场比赛都有观察员，应该教育他们注意种族主义符号、手势和辱骂。

管理机构应该对违规的国家（例如此次事件中的匈牙利）施以更严厉的惩罚，否则他们的反种族主义运动看起来就像是空洞的姿态。

此外，它们不应该把自己与有问题的政权相连。

国际足联主席因凡蒂诺过去曾与匈牙利总统维克多-欧尔班合影。与此同时，欧尔班一直对球员赛前具有“挑动性”的单膝跪地行为持批评态度，并一直在自己的祖国推动反LGBT立法，他过去曾受到欧足联主席切费林的公开赞扬。

由于负责足球的人无法了解情况，贝林厄姆这样的年轻人就只能面对歧视和虐待了。

他们所能做的就是通过他们在球场上90分钟的表现创造出鼓舞人心的画面。斯特林在庆祝他的首个进球时，球迷扔出的杂物像雨点一样落在他身上，这张照片将告诉下一代，没有什么可怕的。

同样地，德克兰-赖斯和杰克-格拉利什喝着被扔到他们身上的啤酒，表明了大多数白人支持他们朋友的意愿。

主教练索斯盖特已经为白人在这种情况下该如何表现定下了基调。他会听取那些受到冒犯的人的意见，他也会很快提醒英国需要把自己的事情处理好。

索斯盖特说道：“（惩罚）是留给别人去处理的，我们的球员在过去的两三年里一直在努力传递正确的信息，站在正确的立场上，现在是时候让其他人来保护他们了。”

“总的来说，我应该保护他们，但相关部门也应该保护他们。”

虽然这些明星的家人会为他们感到骄傲，但他们知道，他们年幼的儿子、兄弟和侄子不应该看到人性中邪恶的一面。

默许这些行动的政治领导人应该见证他们所做的事情的结果。

与此同时，被掌权者抛弃的英格兰球员必须支持斯特林，在世界杯预选赛中挑起文化之战。