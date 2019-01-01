英国硬脱欧波及足坛 多名旅欧英籍球星恐将回国

由于英国无法就脱欧议题与欧盟达成未来的协议，包括贝尔在内的多名旅欧英籍球员的职业生涯出路将会受到影响。

万众瞩目的英国脱欧议题日前有了结果，现任首相特蕾莎-梅领导的保守党政府遭遇“滑铁卢”，英国和欧盟无法就英国脱离欧盟后双方的关系达成协议，英国将面临“硬脱欧”的窘境。

“硬脱欧”将会影响到英国社会各行各业的发展，足球产业以及职业球员也将受到波及，特别是目前在欧洲大陆踢球的英国籍球星。

首当其冲的是效力于皇家马德里的威尔士巨星贝尔，由于西甲联赛的非欧盟球员名额有限，他不得不离开西甲重返英超。然而他高昂的薪水让绝大部分英超俱乐部都只能望而却步，曼联可能是他唯一的落脚点。

目前效力于多特蒙德的小将桑乔也难逃回国延续职业生涯的命运，离开曼城只身前往德甲闯荡的他本来已经创出一片天地，但“硬脱欧”让他需要好好考虑出路。

一年前才离开阿森纳加盟巴萨B队的马库斯-麦瓜恩本来已经依靠出色的表现，而被认为未来能在西班牙赛场走红的新星，如今他不得不担忧自己的未来。

出自切尔西青训营的本土后卫小将乔纳坦-潘佐当年为了摆脱可能常年被蓝军租借在外的命运而铁心远走摩纳哥，好不容易闯进一线队亮相法甲的这位英格兰U19青年国脚有可能需要另觅出路。

除此之外，像前阿森纳青训阿克蓬、马维迪迪以及前利兹联球员罗纳尔多-维埃拉等遍布欧洲赛场的英籍球员都将面临着非常严峻的职业生涯发展。