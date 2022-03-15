英国政府呼吁切尔西球迷别为阿布歌唱 图赫尔：难道政府没更重要的事情做吗？

图赫尔在得知切尔西的支持者被敦促停止对受制裁的老板罗曼-阿布拉莫维奇的支持后，对英国首相鲍里斯-约翰逊做事的优先权提出了质疑。

这位俄罗斯亿万富翁，自2003年就成为了切尔西老板，在英国政府冻结他的资产前，他已经在为俱乐部寻找买家。

切尔西现在不得不在艰难的条件下运作，但他们的球迷继续展示他们对阿布的忠诚，图赫尔认为，目前大家要解决的问题比看台上的球迷的行为更大。

英国首相的一位官方发言人在谈到切尔西球迷们继续为阿布唱支持歌曲时说道："我们意识到人们对俱乐部的感情是强烈的，但在这个时候，这样的行为是完全不合适的，对俱乐部的情感不能成为借口。”

"我认为人们可以对他们的俱乐部表现出热情和支持，而不必诉诸于那种东西。"

图赫尔则回应道："我听说了这些话，我几分钟前才听说。我不知道，在这个时候，这是否是议会中最重要的讨论话题。”

"我不知道在议会中讨论球迷的呼声是否意味着我们必须担心这个政府的优先事项。但是，好吧，不需要我发表评论。我们真的有更紧急的事情要讨论和处理。"

“俱乐部现在有一些限制，我们必须处理好。工作人员的数量、谁随队出行、我们在酒店有多少个房间以及我们如何到达比赛现场都有调整。”

“这不是关于豪华和金碧辉煌的东西，这只是一项专业水平的运动，我们才休息两天就要踢比赛，而我们的对手有四天的比赛间隔，我们到达法国时有可能出现伤病。为此，最好是乘飞机而不是乘汽车前往。我们尝试做到这一点，就我的理解，我们有一个框架，去里尔比赛，绝对没有任何借口。”

“关于这些组织，在专业层面上，以最好的方式为足总杯安排事情已经比较困难了。但我们会处理好的。”

“只要我们有球衣，只要球队还活着，我们就会表现出竞争力，努力争取成功。这是我们欠那些默默支持我们的人的，我们是在聚光灯下，有责任这样做，我们会这样做的。”