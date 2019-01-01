英国女足虽败犹荣 年轻力量全新理念或是关键

主教练菲尔·内维尔声称在半决赛中失利对球队来说是一个巨大的失望，但事实并非如此。

“半决赛的失败代表着失败。这支英格兰队现在准备好要赢了。”

菲尔·内维尔在母狮与世界冠军、目前世界排名第一的美国发生冲突之前的言论，让一般的旁观者感到有些意外。

英格兰在一场相当棘手的小组比赛中表现出色，五场比赛中只丢了一个球，但美国队完全是另外一回事。

但正是这样的评论帮助像英格兰这样的球队缩小了与美国队的差距。

三次世界冠军，周日决赛的大热门，他们的心态是成功的一个重要部分。

“我记得第一次和他通电话的时候，我从来没有见过他，”英足总女子足球总监苏·坎贝尔(Sue Campbell)对美联社(Associated Press)回想起她和内维尔的第一次谈话时说。

“我是想看看他是否会申请这个职位。我们聊了一个半小时，我放下电话，抬头说：“这就是我要找的人。”

“我能感觉到。他的情商，他必胜的心态，他对女子比赛的绝对投入，他想要培养女教练。”

英格兰队在半决赛中对阵美国队的方式是无畏的，他们完全相信自己的球队和击败对手的能力。

今年3月，当两人在SheBelieves杯相遇时，两队曾一度势均力敌，打成2-2平，最终战胜日本队后获得冠军。

但是，女足世界杯对美国来说就像冠军联赛对克里斯蒂亚诺·罗纳尔多或法网公开赛对拉斐尔·纳达尔一样——这是她们的舞台。这是他们发光发亮的地方。

对于母狮队来说，像他们在那场2-1失利中所做的那样，与他们进行面对面的较量，是一场令人印象深刻的比赛，也是有史以来最伟大的比赛之一。

这与他们上一次在日本的世界杯半决赛中对阵卫冕冠军时大不相同。

在许多方面是不同的；期望、压力，但最重要的是风格。

在法国，内维尔为球队前任主教练桑普森的也进行了辩护。

“我认为人们低估了2015年球队的实力。人们说他们是弱者，不喜欢他们踢的足球风格。”他在今年小组赛对阵日本队之前说。

“人们提到2015年的时候，认为这支球队踢得不好，总是长传以及其他所有的负面因素——他们实际上进入了世界杯半决赛，我认为马克·桑普森应该得到令人难以置信的尊重，那些球员也应该得到尊重。”

“他们并不是总踢长传球，他们踢得很好。我想，如果我是2015年的那支球队的一员，我会说，你试着打败我们来看看。”

但现在这支球队的足球风格赢得了很多人的喜爱。

但在防守上，他们的表现令人怀疑。美国毫不留情地揭露了这些缺陷，这些缺陷被连续四次的零失球掩盖了。

但是他们的进攻，具有吸引力的控球风格和无情的高压让内维尔的英格兰队成为一支令人期待但又想要力争打败的球队。

在同一场新闻发布会上，露西·布朗泽对她的教练有不同的看法，她说他的球队正在按照英格兰想要的方式踢球，现在可以按照他们自己的方式赢得比赛。

这是一种长期的理念和模式，英足总女子超级联赛正在培养一些优秀的足球运动员，他们将在时机成熟时融入其中。

像乔治娅·斯坦威和凯拉·沃尔什这样的年轻球员在这个夏天获得了至关重要的经验，而那些以微弱优势被排除在球队名单之外的年轻球员和青年队的天才球员是一个不可思议的前景。

“我们把接力棒交给了一群出色的年轻人，他们以前就这样做过，可以昂首挺胸地参加重大比赛。”卡莉·特尔福德在美国队输球后说。

“曾经有一段时间，我们无法接近美国人。当他们不得不着重防守我们时，这是让尊敬的。”

内维尔和他的球队不会带着他们想要的世界杯奖杯回到英格兰。

去年夏天，加雷斯·索斯盖特率领的球队在世界杯同样阶段的比赛中失利，仅仅12个月后，他们连续第三次进入半决赛。如今，人们开始质疑他们是否在进入决赛时有心理障碍。

但第四名的成绩并不值得羞愧，尤其是考虑到他们完成这项任务的方式。

英格兰队今年夏天取得了一些进步。现在，人们希望英足总能够利用围绕女足的热议，继续推动这项运动的发展。

不过这已经超出了母狮们的能力范围，她们已经做了一切可能的努力，而且更多地表明了英国女子足球的未来是非常非常光明的。