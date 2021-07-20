英国女足的奥运会备战工作混乱：为什么金牌可能遥不可及

从菲尔-内维尔的离队到一场被取消的告别赛，英国女足对东京奥运会的备战工作一直不理想。

当我们讨论哪一支球队能在东京奥运会中挑战美国女足志在必得的金牌时，英国当然是其中之一。

毕竟，这支英国女足当中有13名球员来自那支在2019年女足世界杯上1-2输给美国女足的英格兰，而那支英格兰当时已经连续3届大赛杀入半决赛。

在这个基础上，英国女足还将拥有苏格兰、威尔士和北爱尔兰最好的女足运动元，所以这支英国女足实力强大并不令人意外。

尽管金牌是英国女足的目标，但实现这一目标的前景却受到了奥运会备战工作的阻碍，而这种影响只有在比赛开始时才会显现出来。

英国女足这一年开局并不顺利，菲尔-内维尔在一月份辞去英格兰女足主帅工作，他本来是要担任英国女足主帅，但他选择了前去迈阿密国际执教。

曾在2000年悉尼奥运会上夺金的挪威前中场球员黑格-里瑟取代了他的位置，并于今年3月——距离奥运会开幕还有四个月的时间——为自己赢得了奥运会的参赛机会。

但即使是教练的问题被解决也无济于事，这支球队面临的最大劣势是球员缺少一起比赛时间。

在4月和6月的国际比赛日中，英国各队有各自的赛程，里瑟只能从6月中旬开始与英国国奥队合作。

因此，取消原定于7月1日举行的与赞比亚的友谊赛是一个打击。直到7月14日，英国队才第一次聚在一起比赛，并3-0战胜了新西兰队，而当时距离他们的首场奥运会比赛开始只剩七天时间。

门将卡莉-特尔福德解释道：“我们进行了对位，当我们在训练营的时候，我们从英格兰召入了一些年轻球员。一些女孩加入了球队，我们踢了一场非常有竞争力的11人对11人的比赛，包括点球等。

“从比赛中得出的数据来看，就女孩们的数据和跑动距离而言，我们几乎等于和排在前五名的国家踢了一场比赛。对我们来说，也许对阵赞比亚这样的球队会更好，我们不知道那会是什么样的考验。”

“在体能和适应方面，我们一直在训练营里，在有功率自行车和加热器的温室里。”

“我们在那里呆了一个半小时，骑着自行车，第一周每周五次，第二周三次，第三周两次，在潮湿和45到50度的高温下出汗。”

“我认为对新西兰的比赛证明了这一点。我们看起来并不累。湿度很大，天气很暖和，但我认为我们已经做好了充分的准备。”

至于战术细节的微调，利亚-威廉姆森对里瑟在与球员相处的短时间内所做的事情给出了自己的见解。

这位阿森纳后卫说道：“黑格在需要说话的时候才会说话，而且只会说她认为必要的细节，这真的很好，因为她在队里待的时间不长。”

“根据她对足球的看法，把我们最好的品质结合起来，基本上就是这样。这已经很详细了，在训练场上有很多会议和很多细节，也许比我们通常要做的更多，这一切都基于两个事实，第一，我们要参加的是一项锦标赛，第二，我们集结的时间并不长。”

“但是在对阵新西兰的比赛中，看到这些想法变成现实真的很棒。在一场比赛中，你需要不断提高自己的表现，并希望在适当的时候达到顶峰，所以你只需要专注于细节，把事情做好，以及提高团队的凝聚力。”

当然，没有人会因为过去几个月受到的限制而降低期望，威廉姆森用“从更多国家引进最好的球员”来对缺少合作时间作出反驳。

她补充道：“我认为我们必须把目标定得尽可能高，金牌绝对是可以实现的。问题只是我们能不能做到。”

从理论上讲，有露西-布隆泽、尼基塔-帕里斯、弗兰-柯比和金-利特尔这样的球员，在一位知道如何在最高水平上取胜的教练的带领下，这支英国女足具备成功的要素。

然而，周三对阵智利的比赛将是所有人第一次见识这支英国女足表现的机会。

在这么多独特因素的影响下，只有随着奥运会的到来和结束，我们才能知道英国女足是否能挑战金牌。