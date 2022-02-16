英国名嘴称贝克汉姆是“有史以来最被高估的球员” 莱因克尔推特反驳

本周，前英格兰国脚莱因克尔与英国著名主持人皮尔斯-摩根在推特上隔空喊话，就贝克汉姆是不是“有史以来最被高估的球员”发生争论。

贝克汉姆在2013年宣布退役，他曾在四个不同的国家赢得联赛冠军，并被广泛誉为英格兰历史上最伟大的球员之一。

不过皮尔斯-摩根并不认可这个说法，他表示贝克汉姆是有史以来最被高估的球员，而这遭到了莱因克尔的反击。

摩根一开始先是发了一张橄榄球运动员小奥德尔-贝克汉姆夺得超级碗的照片，并配文：“很高兴看到一个真正能踢足球的贝克汉姆……”

莱因克尔对此评论道：“无论出于什么原因，你可能不喜欢他，但是大卫-贝克汉姆是一位伟大的足球运动员，是我们最优秀的球员之一。”

摩根随后回应道：“不管出于什么原因，你可能想要舔他，但贝克汉姆是历史上最被高估的球员，在不败赛季的那支阿森纳，他甚至进不了替补席。”

莱因克尔接着再次回怼，他写道：“6座英超冠军，2座足总杯冠军，1座欧冠冠军，1座西甲冠军，1座法甲冠军，1次金球奖第二名。为英格兰出场115次，其中59次作为队长，足坛有史以来传中能力最强的球员之一，对啊，过誉了。”

之后两人继续在推特上你来我往的互喷，内容包括比较贝克汉姆和C罗的职业生涯，以及莱因克尔本人的职业生涯。