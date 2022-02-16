英国名嘴称贝克汉姆是“有史以来最被高估的球员” 莱因克尔推特反驳

Andrew Steel
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这位主持人和一位前英格兰国脚在推特上就贝克汉姆的实力产生了争论

本周，前英格兰国脚莱因克尔与英国著名主持人皮尔斯-摩根在推特上隔空喊话，就贝克汉姆是不是“有史以来最被高估的球员”发生争论。

贝克汉姆在2013年宣布退役，他曾在四个不同的国家赢得联赛冠军，并被广泛誉为英格兰历史上最伟大的球员之一。

不过皮尔斯-摩根并不认可这个说法，他表示贝克汉姆是有史以来最被高估的球员，而这遭到了莱因克尔的反击。

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摩根一开始先是发了一张橄榄球运动员小奥德尔-贝克汉姆夺得超级碗的照片，并配文：“很高兴看到一个真正能踢足球的贝克汉姆……”

莱因克尔对此评论道：“无论出于什么原因，你可能不喜欢他，但是大卫-贝克汉姆是一位伟大的足球运动员，是我们最优秀的球员之一。”

摩根随后回应道：“不管出于什么原因，你可能想要舔他，但贝克汉姆是历史上最被高估的球员，在不败赛季的那支阿森纳，他甚至进不了替补席。”

莱因克尔接着再次回怼，他写道：“6座英超冠军，2座足总杯冠军，1座欧冠冠军，1座西甲冠军，1座法甲冠军，1次金球奖第二名。为英格兰出场115次，其中59次作为队长，足坛有史以来传中能力最强的球员之一，对啊，过誉了。”

之后两人继续在推特上你来我往的互喷，内容包括比较贝克汉姆和C罗的职业生涯，以及莱因克尔本人的职业生涯。