英冠神锋莫佩两千万镑加盟布莱顿

这名攻击手已经成为海鸥队今年夏天的第四笔签约，并有可能在周六对阵沃特福德的比赛中出场。

布莱顿以2000万英镑(2400万美元)的价格签下了来自布伦特福德的前锋尼尔·莫佩。

这位22岁的球员在英冠联赛中给人留下了深刻的印象，他同意与海鸥签下一份为期四年的合同。

这名前锋曾与今夏几家英超俱乐部的转会联系在一起，其中包括与阿斯顿维拉前主教练迪恩·史密斯的重聚。

这位法国人上赛季在布伦特福德的43场比赛中攻入25球，此前曾效力于法甲球队尼斯和圣艾蒂安。

然而，莫佩并没有代表布伦特福德参加今年夏天的热身赛，也没有入选周六对阵伯明翰的18人大名单。

在宣布签约的时候，主教练格雷厄姆·波特在俱乐部的官方网站上说:“尼尔是一个有天赋的前锋，有很好的力量和速度，他是一个射手。他将为我们现有的前锋选择增加额外的空间，我们很高兴完成了转会。”俱乐部一直在关注着尼尔，并且已经注意到他的能力有一段时间了。另外，我也意识到他在斯旺西的出色表现，并在上个赛季的英冠联赛中遇到了他。他在英冠上的记录非常出色，过去两个赛季打进41粒进球，现在他的挑战是把这些进球转移到英超联赛。”

这位前锋本人也表达了他对最终转会布莱顿的喜悦。

“在英超踢球是我的一个梦想，当我见到教练，发现俱乐部对我感兴趣时，我立刻有了很好的感觉。”他说：“这是一支非常适合我的球队，我喜欢他们，我想要提高。当我和布伦特福德一起来到英格兰时，我做到了这一点，现在是我加倍努力的时候了，因为这是世界上最好的联赛。我知道这将是艰难的，但我真的很兴奋，我渴望为俱乐部努力工作。”

莫佩是布莱顿自上个赛季以来签下的第四名球员，继亚当·韦伯斯特、莱安德罗·特罗萨德和马特·克拉克之后来到了南海岸。海鸥队将于本周六前往沃特福德开始他们2019- 2020赛季的征程。