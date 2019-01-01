英冠斯托克城酝酿换帅 两英超名帅谋求复出

上赛季不幸掉入英冠的斯托克城目前仅位列联赛积分榜第十四位，距离升级附加赛区有多达8分之遥。现任主帅加里-罗维特面临下课之虞，俱乐部高层希望聘请一名经验丰富的英超名帅扭转乾坤。

落入英冠后首季向来都是英超“降班马”的梦魇，鲜少有降入英冠的球队能时隔一个赛季后立马脱颖而出重返英超，斯托克城也不例外。

已经连续征战英超十年的斯托克城终于在上赛季结束后不幸降级，本赛季将要陷入困难重重的英冠赛场。

在主教练加里-罗维特的率领下，斯托克城本赛季始终徘徊在联赛中下游。目前陶工仅位列联赛积分榜第14位，距离升级附加赛区有多达8分之遥。

由于近三场联赛一平两负而且一球未进，掌控斯托克城的寇茨家族已经对罗维特迅速失去信心，去年花费将近三千万英镑引进汤姆-因斯、詹姆斯-麦克林以及克卢卡斯等英冠名将现在看起来似乎打了水漂，因此俱乐部可能在冬窗期间酝酿换帅。

斯托克城高层已经就罗维特的未来进行磋商，他们认为有必要聘请拥有丰富经验的赋闲英超主帅试图在下半赛季扭转逆境，重新争取闯入升级附加赛区的机会。

据《镜报》消息，阿勒代斯和莫耶斯是斯托克城高层的属意人选。

阿勒代斯曾执教博尔顿、布莱克本、纽卡斯尔联、西汉姆以及埃弗顿等英超俱乐部，他于上赛季结束后从埃弗顿帅位上卸任。

莫耶斯先后率领埃弗顿、曼联、桑德兰以及西汉姆闯荡英超，他同样在上赛季结束后交出教鞭。

斯托克城即将在本周末足总杯第三轮作客挑战英甲俱乐部什鲁斯伯里，倘若再有差池，罗维特可能将要把帅位腾给两位英超名帅。