英冠已经容不下了 樱桃头号目标锁定威尔士新皇

据报道，伯恩茅斯主帅埃迪·豪认为斯旺西边锋丹尼尔·詹姆斯有可能取代瑞安·弗雷泽的位置，樱桃正为此展开追逐。

21岁的斯旺西边锋丹尼尔·詹姆斯在一月份差点加盟志在冲超的利兹联，但在转会截止日，700万英镑的转会费泡汤了。

然而，詹姆斯似乎肯定会在这个夏天转会——当利兹联希望再次出价购买这名球员时，似乎会有很多竞争对手对这名球员感兴趣，因为他的关注度正在不断上升。埃弗顿、伯恩利甚至曼城都对他有兴趣。

周日的《太阳报》声称伯恩茅斯是最有希望签下这名速度飞快的球员的球队，并且声称伯恩茅斯主教练埃迪·豪已经把詹姆斯作为了他今夏的头号目标，以防球队失去苏格兰边锋弗雷泽。伯恩茅斯的阵中目前还有詹姆斯的威尔士国家队队友大卫·布鲁克斯和克里斯·梅帕姆。

弗雷泽本赛季在英超联赛中贡献了7个进球和11次助攻，但由于他的合同将于2020年夏天到期，伯恩茅斯可能不得不在这个夏天套现他，因为阿森纳与他的转会紧密联系在一起。

弗雷泽承认谣言很难从他的脑海中消失，在接受BBC体育采访时，他说：“也许这并没有帮助。潜意识里，你可能会这样想。我只是想继续我的工作。每个球员都这么说。与此同时，我认为我能做的最好的事情就是在场上踢得好。想着没有意义的东西，我的比赛就糟糕起来。”

伯恩茅斯面临着一个艰难的决定，是现在就把他卖掉，还是冒着明年夏天白白失去他的风险而把他留下。

埃迪·豪讨论弗雷泽的未来时候说道：“毫无疑问，瑞安的能力和我们对他的评价都是毋庸置疑的。他是一个杰出的人才，但是签合同是双向的，所以让我们拭目以待。瑞安本赛季为球队做出了贡献，但现在还不是谈论转会的时候。谁知道在夏天会怎样呢？每年的这个时候，情况都会发生变化，我们自己也会考虑签下球员。”