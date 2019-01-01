英冠大结局：德比郡功亏一篑 维拉重返英超

在英冠升级附加赛决赛中，阿斯顿维拉以2-1击败德比郡，获得2019-20赛季英超资格。

在英冠的常规赛季中，经过46轮的比赛后，诺维奇与谢菲尔德联分获冠亚军，获得直接升入英超的资格。本赛季大多数时间位列直升区的利兹联冲刺乏力，排名掉落第三，在附加赛中被排名第六的德比郡逆转淘汰。维拉在一度排名中游的情况下，在联赛首尾阶段迎来一波十连胜冲上第五，在附加赛通过点球大战淘汰西布朗。

在本赛季英冠升级附加赛决赛中，阿斯顿维拉在上半场末段由埃尔加齐首开纪录。下半场麦金依靠德比郡门将鲁斯的失误再下一城。德比郡在比赛最后30分钟大举压上，替补出场的前锋马里奥特的射门打在队友瓦格霍恩腿上变向入网，德比郡追回一球。在经过长达7分钟的补时后，维拉最终保住胜局，迪恩·史密斯的球队在时隔三年后重返英超，而兰帕德作为主教练的第一个赛季以遗憾告终。

此前连续17年征战英冠的伊普斯维奇本赛季陷入低谷，以垫底的成绩降入英甲。深陷财困的博尔顿同样难逃降级厄运，球队球员甚至在最后两轮选择以罢赛的方式对抗欠薪的俱乐部。下赛季与他们一道征战英甲的还有罗瑟汉姆。

本赛季获得英甲冠军的卢顿和亚军巴恩斯利下赛季将升入英甲。获得第三的查尔顿在附加赛决赛中惊险战胜排名第五的桑德兰，从而获得下赛季英冠的最后一张门票。