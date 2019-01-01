英伦大杀器 谢菲联射手加冕21世纪英职业联赛得分王

谢菲联射手比利-夏普打进个人职业生涯第220个职业联赛进球，超越已经退役的里奇-兰伯特成为这项个人纪录的霸主。

本周中结束的英冠第23轮一场比赛中，一个英格兰职业足坛的个人纪录终于在时隔两年后被新人所打破。

谢菲联射手比利-夏普在3-0作客击败维冈竞技的比赛中打进一球，该进球是他个人职业生涯参加496场英格兰职业联赛所打进的第220球，这也令他成为21世纪英格兰职业联赛进球最多的球员。

原纪录保持者是已经退役的前利物浦射手里奇-兰伯特，当时这位34岁高中锋代表卡迪夫城在英冠1-3不敌阿斯顿维拉的比赛中打进其个人本世纪职业联赛第219球。

即将年满33岁的夏普出自谢菲联青训营，自从2004-05赛季开始首度亮相职业联赛以来，已经先后代表谢菲联（三度效力）、鲁斯登钻石、斯肯索普、唐卡斯特、南安普顿、诺丁汉森林、雷丁以及利兹联等队征战过英格兰四个级别职业联赛。

本赛季回归谢菲联的夏普已经在英冠出场24次打进16球，目前领跑英冠射手榜。

如今排在21世纪英格兰职业联赛个人进球榜第三名的是鲁尼，总进球数为208球。但他已经远走美国大联盟，想要在未来成功追赶夏普困难度很大。

榜单第四名是尚未退役的43岁低级别联赛射手杰米-库雷顿（Jamie Cureton），他总共进球199个。

第五名是目前效力于伯恩茅斯的老将迪福，进球数累计达191球。

目前最有可能在未来刷新纪录的是位列第六名的乔丹-罗德斯，年仅28岁的苏格兰国脚已经收获183个进球，倘若能继续维持平均每季打进15球的效率，这个个人记录终有一天要移交到他手中。