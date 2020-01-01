英专家详解疫情影响 不排除欧洲杯停办可能

今夏的重磅赛事，欧洲杯，是否会因新冠肺炎疫情受影响，够力足球为您带来专家详解。

三月初，欧足联主席塞弗林在阿姆斯特丹发表演讲时曾表示希望大家乐观一点。他所指的就是新冠肺炎疫情，目前疫情在欧洲蔓延势头强劲，已经对今年夏天的欧洲杯造成了实质性威胁。

目前，新冠肺炎已经造成欧洲多项顶级足球赛事调整，其余体育赛事也受到不同程度影响。或许，我们该考虑一下，新冠肺炎疫情对欧洲杯的“最坏影响”了。

欧洲杯是否会被取消？

目前还不确定2020年欧洲杯是否会被取消，但欧足联必须在此问题上做出决定。目前，疫情在欧洲大陆的蔓延速度越来越快。根据欧足联官员的表态，他们对欧洲杯按预定时间举办持乐观态度。

其他球队

爱尔兰科克大学流行病学与公共卫生学院主任伊凡-佩里教授认为，根据情况的发展，欧足联需要在5月中旬做出最终决定。

佩里教授在接受够力足球采访时表示：“这些决定需要参考一系列不同的因素。这是一种真正的新型病毒，因此我们实际上还在了解该病毒。我们每天都在了解有关该病毒的更多信息，但还有很多我们不知道的信息。”

2020年欧洲杯最糟糕的情况是，欧足联别无选择，只能彻底取消比赛。这样的结果，将影响成千上万的人，将产生巨大的财务连锁效应。如果将欧洲杯推迟到较晚的日期，例如2021年6月至7月，将会减少财务影响，但仍然会产生很多附加影响。

如果情况不那么恶劣，欧洲杯将会在有限制的情况下继续举办。例如，比赛可能会在空场的情况下进行，就像目前许多联赛做的那样。没有观众，虽然不是理想的选择，但至少让欧足联、电视转播商及球迷有一丝安慰。

欧足联正准备让2020年3月底的欧洲杯附加赛正常进行。但是，有人提出，某些附加赛可能必须闭门进行。

佩里说：“实际上，我们不能禁止所有集会。人们仍会聚集在像伦敦地铁这样的地方。情况每天都在变化，每周都在变化，必须每天、每周重新评估。”

2020欧洲杯为什么有取消的风险？

2020欧洲杯有被取消的风险，因为世界各地政府都在最大程度地阻止疫情的蔓延。毫无疑问，在12个国家/地区的12个城市举办大型体育赛事将不利于这些努力。

佩里教授解释说：“流行病管理的第一阶段被称为“遏制”，其重点是最大程度地减少疫情传播。有些地方发生社区传播，随后政府会试图推迟流行的高峰期，以便有足够的时间进行准备。最糟糕的情况是，疫情全面爆发，这一阶段称为“缓解”。此阶段政府要治疗大量病人。大多数人因只有轻症仍然会在家里治疗，但少数人需要在医院进行护理。”

2020欧洲杯预计会吸引成千上万的人往返于各国观看比赛，聚集在体育馆以及公共场所，酒吧和饭店。佩里教授认为，“如果有成千上万的观众，那么其中有些人将是该病毒的无症状携带者。这些人将把病毒传播到人群中，然后病毒将被传给易感人群。”

当然，即便欧足联同意比赛继续进行，球员们也有可能拒绝比赛。此前，意甲联赛球员工会因健康风险而威胁拒绝进行比赛。

目前有哪些欧洲杯主办国受到新冠肺炎疫情影响？

2020年欧洲杯所有12个主办国均发现了新冠肺炎确诊病例。其中，意大利是疫情最为严重的国家，而罗马将在6月12日举办意大利与土耳其的欧洲杯揭幕战。德国、西班牙、荷兰和英国，疫情都有严重的趋势。

丹麦、阿塞拜疆、爱尔兰、俄罗斯、罗马尼亚和匈牙利的病例数相对较少。

其他体育赛事是否有取消的风险？

纵观世界体坛，2020年欧洲杯不是唯一一个有取消风险的大型体育赛事。2020年东京奥运会的风险同样很大，而且奥运会的参赛范围更广，影响力更大。不过，奥运会在欧洲杯之后六周才举办，有相对更多的时间做出应对。国际奥委会称情况仍在评估当中，目前奥运会没有取消的计划。