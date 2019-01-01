苦不堪言 克洛普抱怨赛程安排不合理

红军主帅最初坚称他的球队不会在他们的赛程上妥协，但是现在他已经透露了他改变主意的原因。

主教练尤尔根·克洛普表示，利物浦同意将联赛杯四分之一决赛安排在他们紧凑的赛程中是因为来自足球机构的压力。

红军在周二确认他们将在一天之内用两支球队出战12月17-18日的联赛杯和世俱杯。

克洛普最初曾扬言，如果未能找到合适的日期，他将退出联赛杯，但在利物浦以2-1击败亨克的赛后，这位德国教练透露，他不想在国际足联和英格兰足球联盟中处于不利地位。

当被问及利物浦是否迫于压力才陷入这种境地时，克洛普说：“有点。你真的想惹麻烦吗？不。我们想要被英格兰足球联盟找麻烦吗？大概率不会！我们尊重比赛。听起来我们好像不喜欢联赛杯，但并非如此。”

克洛普恳求足球管理机构为未来的赛程拥堵做准备，并指出联赛杯半决赛和足总杯重赛是问题的根源。

“我认为，在我们开始之前，你应该考虑一下这样的事情，”他说：“每年我们都这么做，人们觉得这很有趣，一支球队必须在三天内打五场比赛。我不喜欢的是半决赛两回合。我不明白，在最忙碌的时候我不喜欢它。这不仅仅是联赛杯。如果你在足总杯有重赛，我不喜欢重赛，然后你进入了联赛杯的决赛——三年前我们遇到过这种情况，当时我们对阵西汉姆，每个人都坐在电视机前希望我们不要晋级。你不能这样工作，希望有人去处理一下，让一切都好。”

目前位居英超榜首的红军将于下周一在安菲尔德迎战曼城，他们希望在积分榜上扩大领先对对手6分的优势。