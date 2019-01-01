若高价转会成行 鲁尼忠告新人不要惊慌

曼联传奇鲁尼相信，如果万-比萨卡能够听取周围人的意见，那么他将会被证明是一名成功的后卫。

韦恩·鲁尼告诉阿隆·万-比萨卡，如果传闻中的5500万英镑(7000万美元)转会老特拉福德的计划被通过，“不要害怕踢球”。

知情人士本周早些时候证实，水晶宫后卫将在红魔接受体检。

一旦手续完成，就可以签订一份大额协议。

如果这位21岁的球员最终转会到梦剧场，那么他将成为历史上身价最高的英格兰球员。

他也将成为世界足球史上最昂贵的边后卫，这些条款将给他年轻的肩膀带来更多的期望和压力。

然而，万-比萨卡被认为是未来的热门人选，鲁尼相信如果他采取正确的心态并听取周围人的意见，他可以在曼联取得成功。

这位红魔传奇人物在接受天空体育采访时，被问及他对新秀的建议是:“不要害怕。曼联是一家很棒的俱乐部，如果不是世界最佳，那也是世界上最好的足球俱乐部之一。你必须拥抱它，拥抱曼联的文化，学习历史，然后全力以赴。我相信如果他这么做了，他会很好，我相信教练们会告诉他这一切。”

人们对万-比萨卡转会中涉及的数字表示惊讶，这笔交易似乎越来越接近达成。

前水晶宫球员的尼尔·希伯利等人对正在讨论的费用表示惊讶，但他确实认为，一项协议可能对所有相关方面都有利。

他在接受爱体育电台采访时表示:“对他来说，没有竞价战。曼联就是这样的俱乐部。没有其他人会来找他，所以你不会有这场竞价战。我认为5000万英镑或5500万英镑是一笔公平的交易。球迷们不会喜欢这样，但他们必须意识到，这个孩子可能还在23岁以下。他的出现只是因为他们没有其他右后卫。他去了之后这个位置就是他的了。他是一名出色的球员，但归根结底，他是一名右后卫。他不是像扎哈那样的中场或前锋。他是一名右后卫，我想我们已经有了乔尔·沃德作为替代者，他没有万-比萨卡那么好，但他肯定可以打右后卫，并且做得很好。”