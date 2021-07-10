若梅西能赢得美洲杯冠军 历史最佳的争论或许永远结束

在梅西的职业生涯中，缺少一个国家队冠军一直是他的痛点，但现在他有另一个机会来改写这一纪录。

在参加本届美洲杯的53名巴西和阿根廷球员里，只有一人是参加过两队最近一次国际大赛决赛的。

2007年，20岁的梅西在委内瑞拉进行的美洲杯中踢满所有场次，并在决赛中代表阿根廷出战巴西，但时任巴西主帅邓加并没有选择让罗纳尔多、罗纳尔迪尼奥和卡卡这些球星出战，他派出了名气更小的瓦格纳-勒夫、朱里奥-巴普蒂斯塔以及小将罗比尼奥、阿尔维斯等等。

虽然拥有年轻的梅西、里克尔梅、克雷斯波、艾马尔和特维斯等人，但阿根廷在决赛中以夸张的方式惨败给并不被人们看好的巴西。在绝杀前，阿根廷取得五连胜，而最终，他们0-3输给宿敌桑巴军团，这是梅西生涯第一次参加国际大赛决赛，在之后的三次中他也以失败告终，这是所有人都没有想到的结果。

这证明了梅西那不可思议的稳定性和他的运动寿命，他始终保持在巅峰状态，并激励着他的球队，到目前为止，他已经在美洲杯中进了4球，送出了5次助攻，是本届杯赛上表现最好的球员。

尽管阿根廷不被看好战胜这支具有统治力的巴西，但34岁的梅西相信，今年将是他们夺冠的一年。

在半决赛击败了哥伦比亚之后，梅西说道：“我们已经实现了第一个目标，那就是打进决赛，参加这届赛事的每一场比赛。”

“上届美洲杯我们表现得很强大，我们留下了良好的形象，我认为我们这次会再次做到。”

“我比以往任何时候都更有希望，因为我们又进入了决赛。我总是说，为国家队赢得冠军是我最大的愿望。”

要做到这一点，梅西不仅要击败在美洲杯中五年不败的巴西，而且要在巴西足球圣地马拉卡纳球场做到。

马拉卡纳球场平时由弗拉门戈使用，虽然因为美洲杯匆忙落户巴西，他们不得不借用球场给南美足联踢决赛，但无论如何，即使在没有球迷的情况下，马拉卡纳球场依然有其他体育场无法比拟的光环。

但对对手来说，在马拉卡纳球场踢球似乎也有属性加成，自从1950年世界杯乌拉圭在完工一半的马拉卡纳球场击败巴西之后，每个来访的俱乐部和国家队似乎总能在这里获得一些额外的动力。

当然，梅西本人在马拉卡纳的经历是以他在2014年看着德国队捧杯结束的，两年前的美洲杯，他在半决赛输给了巴西，无缘参加在马拉卡纳球场进行的美洲杯决赛。

这次新的尝试是否会以类似的方式结束取决于阿根廷如何踢这90分钟比赛，在过去的一个月里，阿根廷证明了他们在开局时状态更好，但在比赛最后阶段会有些失控。

克里斯蒂安-罗梅罗的潜在回归可能会被证明时加强阿根廷防线的关键，阿根廷的防守在面对厄瓜多尔和哥伦比亚时都表现不佳。

不过，阿根廷最终的表现还是要取决于梅西，他或许比以往任何时候都更加有动力，由于弗兰克-法布拉野蛮、凶狠的铲抢，梅西在对阵哥伦比亚的比赛中带着染血的脚踝踢满了整场比赛。

即使经常被防守球员“特殊关照”，但梅西仍然证明自己能持续制造威胁，他在对阵哥伦比亚的比赛中完成了9次过人，为球队创造了6次机会，其中包括为劳塔罗-马丁内斯送出的助攻。

就像经常发生的那样，梅西最终决定了比赛，他轻松地打进了点球，激励了每一个站在点球点上的队友，以及守门员埃米-马丁内斯，后者在点球大战中与哥伦比亚打起了口水战，让对手分心。

当前巴萨队友耶里-米纳的点球被马丁内斯扑出时，梅西却一反往常地爱说话，米纳在失球后试图让自己镇定下来，梅西却不停地喊着“你继续跳舞啊！”

米纳在此前对阵乌拉圭的比赛中打进了点球，并跳舞庆祝，因此梅西才发出了这样的言论。

还有一个因素对梅西有利，那就是这似乎是阿根廷历史上首次没有了夺冠的压力，他们很高兴自己不被看好，而且球队在斯卡洛尼的带领下正在不断进步。

如果他们能像在半决赛中那样踢出自信，并在决赛中做好防守，那么纸面实力更强大的巴西将会发现一切不如自己预想的顺利。

梅西迎来属于自己的马拉卡纳时刻也是有可能的，如果他能战胜强大的巴西，为阿根廷成功带回美洲杯冠军，那么关于他到底是不是历史最佳球员的争论就将永远结束。