若曼城维持禁赛 利物浦已提前12轮锁定欧冠资格

红军将连胜场次扩大到17场之后，离英超冠军越来越近了。

周六利物浦1-0战胜诺维奇，锁定了下赛季欧洲冠军联赛的席位，前提是曼城的停赛决定得以维持。

萨迪奥·马内在比赛进行到第78分钟时的进球为红军锁定了三分，目前利物浦在26场比赛后就得到了76分，创下了欧洲五大联赛历史上的纪录。

尤尔根·克洛普的球队现在领先最接近的对手曼城25分，尽管卫冕冠军还有一场比赛要踢。

其他球队

瓜迪奥拉的球队因违反财政公平竞赛规则而被欧足联停赛两年。英超卫冕冠军将对这一决定提出上诉，但鉴于目前的情况，如果曼城进入前四，那么在英超排名第五的球队将获得最后的欧洲冠军联赛资格。

利物浦只需要再取得五场胜利，就能30年来首次夺得英格兰顶级联赛冠军，但他们已经确保了下个赛季在欧冠中的地位。

要想利物浦无缘下赛季欧冠，他们将不得不输掉剩下的12场比赛，而切尔西将需要得到35分或更多，热刺将需要赢得所有剩下的比赛，同时大幅提高他们的净胜球数，且体育仲裁法庭将不得不推翻曼城的停赛决定。

除了在欧洲预定一个席位外，利物浦在周六也创造了俱乐部连胜纪录，他们在过去的17场联赛中都取得了胜利。

卫冕冠军现在离曼城在2017年8月到12月之间创造的英超联赛最高纪录只差一步之遥。

现在他们在过去的43场顶级联赛中保持不败，他们只需要再不败6场就可以追平阿森纳在2003-04赛季创造的49场不败纪录。

利物浦的下一场比赛是在周二的欧冠十六强中对阵马德里竞技，下周一他们将在主场迎战西汉姆。