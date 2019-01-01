若日尼奥警告萨里：去尤文图斯会让有些人感到背叛

尤文图斯接近任命萨里为新任主帅，但若日尼奥将会对此很失望。

若日尼奥认为如果毛里齐奥·萨里在仅仅执教一个赛季后就离开切尔西，那将是一件“令人伤心的事”。他警告说，如果他转会尤文图斯，那不勒斯的球迷可能会感到“背叛”。

在本赛季的欧联杯决赛中，萨里带领蓝军以4-1大胜阿森纳，此外他们还获得联赛第三名。切尔西也进入了联赛杯决赛，在点球大战中输给了曼城，但是俱乐部的球迷经常表达他们对意大利人战术的不满。

若日尼奥去年跟随萨里从那不勒斯来到斯坦福桥，但是这位中场球员可能会在一个赛季后就看到他的主帅回到意大利，据说意甲冠军已经准备好任命他为阿莱格里在都灵的继任者。

尽管如此，意大利国脚若日尼奥还是希望萨里能在2019-20赛季继续执教切尔西。

“这将是令人难过的，因为我认为(萨里)做得很好。”若日尼奥在新闻发布会上说：“我们在英超联赛中排名第三，我们赢得了欧罗巴联赛冠军，尽管受到很多批评，我们还是进入了联赛杯决赛。在切尔西的第一个赛季很不错。这（萨里离开）对每个人来说都是悲伤的。那不勒斯球迷的心中仍然有他；他们生气是正常的。他们可以将其视为背叛；他们是这样的。我们看看会发生什么。”

除了萨里，若日尼奥也因为他在英格兰的第一个赛季的消极控球而受到切尔西球迷的批评。

然而，这位27岁的球员相信他已经证明了他的怀疑是错误的。

“我受到了很多批评，也许是因为在英格兰他们不习惯看到一个像我这样的球员。”他补充道：“因为我不是一个靠身体的球员，但是我想更多的是踢球。他们很难理解，因为结果并不好。他们需要找个人来承担责任。但我一直相信自己，并坚持下去。最后，我向所有人证明他们错了。”