若日尼奥：萨里现在很放松 不觉得他会离开切尔西

切尔西中场球员若日尼奥被问及他的主教练的未来，外界猜测萨里可能会加盟尤文图斯。

若日尼奥表示，如果切尔西主教练毛里齐奥·萨里在与尤文图斯有联系的情况下离开了这家英超俱乐部，他会感到惊讶。

在萨里执教斯坦福桥的第一个赛季里，他带领切尔西在英超联赛中取得第三名，并在欧联杯打入决赛。

然而，这位前那不勒斯主帅回到意甲的可能性一直在讨论之中，他有可能取代意甲冠军尤文图斯的阿莱格里。

在被问及如果60岁的萨里离开伦敦是否会继续与他保持关系时，从那不勒斯跟随萨里来到切尔西的若日尼奥对意大利天空体育说：“我与切尔西的合同还有四年。

“如果他真的离开了我会很惊讶，因为我们在英超联赛中排名第三，落后于曼城和利物浦，我们进入了欧罗巴联赛决赛，并进入了联赛杯决赛。”

“这是一个积极的赛季。萨里现在比赛季的其他阶段更加放松。”

萨里的切尔西将在5月29日在巴库进行的欧联杯决赛中对阵伦敦的对手阿森纳。

若日尼奥是在2018-19赛季初来到这里的，他相信在他来到伦敦的第一年里，他和俱乐部一起踢了一个强势的赛季。

他说:“这将是我们本赛季的第63场比赛，很明显，这些比赛会给你带来压力。我认为这是一个非常积极的赛季。在切尔西这样的俱乐部里，压力是很自然的。总会有批评，但我保持冷静和放松。我总有新的东西要学，我看到了整个赛季的持续进步。”