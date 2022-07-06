若日尼奥离队生变！经纪人与切尔西谈续约合同

意大利人若日尼奥原本很有可能将离开斯坦福桥，但目前情况发生了变化...

切尔西中场球员若日尼奥看上去将在夏季转会窗过后留队，其经纪人披露目前正在寻求与蓝军完成续约。

这位意大利国脚自加盟切尔西伊始便成为了一名焦点人物，2020-21年欧冠决赛他展现出了核心球员的素质。

在艰难的2021-22赛季中，离队传闻也紧紧包围着若日尼奥。经纪人曾经暗示，若日尼奥将回到意大利赛场效力。

若日尼奥的续约合同如何？

谈到若日尼奥的合同状况时，经纪人若奥·桑托斯表示他的客户将不太可能重新回到意大利赛场，相反，若日尼奥留队将成为首要选择。

“切尔西（留队）是目前的首要目标。合约将会在2023年到期，我们将讨论从9月起的新合同。”

这一番表态说明桑托斯和他的客户对于未来的看法发生了巨大转变，此前桑托斯一直对外表态若日尼奥有可能重返亚平宁半岛。

切尔西在这个转会窗口还有什么目标？

蓝军目前正处于老板更替的过渡期，鲁迪格、克里斯滕森等人先后转会，卢卡库租借回到国际米兰。球队失去了很多重要的轮换球员。

目前，切尔西正在追求巴西国脚拉菲尼亚，面对巴塞罗那的竞争，蓝军给出的待遇更为优厚。

此外，曼城前锋斯特林、尤文图斯中卫德利赫特也都是蓝军的心仪球员。

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