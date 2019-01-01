若日尼奥得解放 蓝军队长赞其效率惊人

西班牙后卫相信，他的队友在现任主帅兰帕德麾下，已经充分意识到了自己所具备的潜能。

若日尼奥是跟随前蓝军主帅萨里来到斯坦福桥的。2018年夏天，切尔西话费5700万英镑将他从那不勒斯签走。

虽然这名中场被认为能够大范围传球以撕破对手防线，但在2018-19赛季，他并没能很好地适应英超的节奏。

今年夏天，萨里离开切尔西接替阿莱格里成为了尤文新帅，而蓝军名宿兰帕德则被俱乐部从德比郡召回，就任蓝军主帅。

兰帕德接手球队后，开始尝试更为直接，自由的打法，这也让若日尼奥能够有机会为比赛带来更大对影响力。

切尔西队长阿兹皮利奎塔也感受到了队友的变化，他相信若日尼奥自从本赛季开局以来“工作效率惊人”。

在与里尔的欧冠比赛之前，阿兹皮利奎塔说道：“自从若日尼奥来到球队，他就给我们留下了很深的印象。”

“显然他当时执行了主帅（萨里）的要求，打短传，用不一样的方式来控制比赛，尽可能多的触球，甚至也可能是为了降低风险在后场倒脚。”

“我认为这个赛季他已经适应了（新的）主帅。他更喜欢长传，利用长传来进行调度，以保证为射手门送上尽可能多的助攻。”

“除此以外，他的工作效率非常惊人。他阅读比赛的方式，他希望向对手施压，他救回了很多球。他是我们这个赛季非常重要的一名球员。”

而阿兹皮利奎塔本赛季也在进攻端也不俗表现，他已经在五次英超出场中贡献了两个助攻。”

这位30岁的后卫也很享受在兰帕德手下工作的感觉，虽然他们的的战绩并不十分理想。

“对我来说，这个赛季和之前有些不同。我们现在踢得强度更大，呈现更高压的态势。我们希望控制比赛，我们会和边锋一起进攻，打出更多的横穿。”

“我很享受这点，希望我们可以从过去两个主场胜利中汲取能力，用到这场比赛当中。还有周日和南安普顿的比赛，我们希望两场都能够战胜对手，以一个更出色的成绩进入到下个月。”